Puebla suma un noveno sitio arqueológico y en Guatemala hallan un altar teotihuacano

El mundo de la arqueología ha sumado nuevos hallazgos, luego de que en Puebla se confirmará la próxima apertura de una novena zona arqueológica, mientras que, en el Parque Nacional de Tikal, en Guatemala, se descubrió un altar de origen teotihuacano.

Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo/PeriódicoCentral).- El director del Centro Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Puebla, Manuel Villarruel Vázquez, confirmó que la entidad tendrá una nueva zona arqueológica, ahora en Teteles de Ávila Castillo.

Se trata del noveno espacio de este tipo, cuyo rescate inició el año pasado y ahora se sumará a la oferta compuesta por ocho zonas arqueológicas poblanas.

Durante una entrevista, mencionó que la nueva zona arqueológica en Puebla podría abrirse al público este mismo 2025.

Por el momento están por concluir una etapa arqueológica y se prepara el equipamiento de un museo para el disfrute de los visitantes.

Manuel Villarruel comentó que ese proyecto será financiado por el gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Bienestar y el programa de Obra Comunitaria. Con el cual podría erogar de dos a tres millones de pesos para completarlo.

Asimismo, expuso que esta no es la primera inversión que recibe el proyecto de la Zona Arqueológica de Teteles de Ávila Castillo. Ya que el año pasado utilizaron 11 millones de pesos para el rescate y rehabilitación del museo.

Se hizo un rescate el año pasado para abrir la zona de Teteles de Ávila Castillo en la Sierra Norte; ya se hizo un primer rescate arqueológico”.

A la par de este nuevo proyecto, adelantó que el gobierno de Puebla, el INAH y la Federación trabajan en un programa amplio para renovar museos y zonas arqueológicas.

Pues también se pretende invertir recursos estatales y federales en las otras ocho Zonas Arqueológicas con las que cuenta Puebla, como:

Yohualichan en Cuetzalan.

Cholula en San Andrés Cholula.

Los Cerritos de San Cristóbal Tepatlaxco en San Martín Texmelucan.

Tehuacán el Viejo en Tehuacán.

Tepexi el Viejo en Tepexi de Rodríguez.

Cantona en Tepeyahualco.

Teteles de Santo Nombre en Tlacotepec de Benito Juárez.

Tepapayeca en Tlapanalá.

Los secretos de Teteles de Ávila Castillo, sitio temprano de la Sierra Norte de Puebla, se revelarán en un museo 🔹Narrará su historia, la cual inició en el Formativo Tardío (600 a.C.-200 d.C.) Más en: https://t.co/XK5FAVubhv 📸 Proyecto Arqueológico Teteles de Ávila Castillo. pic.twitter.com/KdGM4NQjV6 — INAH (@INAHmx) November 4, 2024

INAH tiene proyecto de rescate para la Zona Arqueológica de Cholula

Tras varios años de mantenerse cerrada al público, la Zona Arqueológica de Cholula podría reabrir próximamente tras la aplicación de un proyecto de rescate.

En una entrevista, el director del Centro INAH Puebla compartió que están previstas intervenciones por parte de los tres órdenes de gobierno. Desde los ayuntamientos de San Pedro y San Andrés Cholula, hasta el Estado y la Federación.

Dicho proyecto de rescate contiene mejoras para las condiciones de los visitantes, así como una posible renovación del museo de sitio.

Otra adecuación más será la instalación de una sala inmersiva para mejorar la experiencia, pero esa está en proceso de creación.

Hay un proyecto de rescate entre los tres niveles de gobierno para reabrir los túneles; ya hay un proyecto de renovación que implica mejoras”.

#NoticiasINAH ⚠ Anuncian Apertura de la Zona Arqueológica Teteles de Ávila Castillo, en Puebla • Ubicado en la serranía norte de la entidad, “Tetelihtic”, asentamiento totonaco, tuvo su mayor apogeo entre 200 a.C. y 100 d.C. 🔗 https://t.co/IezwFnGWtn 📸CINAH Puebla. pic.twitter.com/hB1FbPfG5L — INAH (@INAHmx) April 10, 2025

Hallan altar teotihuacano en Guatemala

Mientras en Puebla se abrirá una novena zona arqueológica, en el Parque Nacional Tikal, en el norte de Guatemala, arqueólogos nacionales descubrieron un altar de origen teotihuacano que data de entre los años 400 y 450 después de Cristo (d.C.), lo que vendría a confirmar una interacción entre las culturas maya y teotihuacana durante el periodo Clásico Temprano.

El altar, localizado en el sector residencial conocido como Grupo 6D-XV, fue excavado como parte del Proyecto Arqueológico del Sur de Tikal (PAST), liderado por los arqueólogos Lorena Paiz y Edwin Román Ramírez. La estructura, de 1.1 metros de alto por 1.8 metros de ancho, está decorada con murales en tonos rojos, amarillos y negros, que representan una figura antropomorfa con un tocado de plumas, identificada como la Diosa de la Tormenta, una deidad emblemática de Teotihuacán.

Los paneles muestran rasgos característicos del arte teotihuacano, como ojos almendrados y orejeras dobles, lo que sugiere que fue obra de un artesano con un conocimiento profundo de esta tradición. El complejo residencial donde se encontró el altar sigue el modelo arquitectónico de talud-tablero, típico de Teotihuacán, y fue detectado en 2019 mediante tecnología LiDAR, que permitió mapear estructuras ocultas bajo la densa selva de Petén.

Según especialistas, el hallazgo refuerza la idea de que Tikal era un centro cosmopolita entre los años 300 y 500 d.C., un punto de convergencia para mercaderes y élites de distintas culturas.

El altar, protegido bajo resguardo del gobierno guatemalteco, no estará abierto al público para preservar su integridad. Los detalles del hallazgo fueron publicados el 8 de abril de 2025 en la revista Antiquity, bajo el título A Teotihuacan Altar at Tikal, Guatemala: Central Mexican Ritual and Elite Interaction in the Maya Lowlands.

Conexión entre el mundo Maya y Teotihuacán confirmada gracias a nuevo hallazgo arqueológico Un altar que representa a la Diosa de la Tormenta ha sido descubierto en un área residencial del Parque Nacional Tikal, revelando evidencia clave sobre la presencia de grupos 🧵 pic.twitter.com/tB69gHCyiF — Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala (@McdGuate) April 7, 2025