Cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador dijo contento que en el movimiento que lideró ya había un relevo generacional, los ojos de muchos voltearon a Andrea Chávez. La joven, proveniente de Chihuahua, desde hace ya algunos años había tomado mucho protagonismo por su manera de hacer política: es entrona y no se deja. En lo personal llamó mi atención cuando hablaba del olvido de Ciudad Juárez, la zona más afectada por la supuesta “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón.

Y parte de su discurso guardaba un punto clave, ya que alzó la voz por los jóvenes que nacieron bajo esa nueva realidad, una muy dolorosa porque es la de la violencia y el desdén.

Claro que más de uno empezó a mirar a Andrea no sólo como Gobernadora de su entidad sino como hasta Presidenta del país.

Pero frente a un futuro tan fructífero, los riesgos y las tentaciones no se hicieron esperar. Y entra en este punto un efecto corruptor.

En la mesa de Masiosare, que se transmite en Canal 11 y 22, abordamos los 20 años del desafuero de López Obrador. Entre las reflexiones que sostuve es que el ataque al entonces Jefe de Gobierno no fue sólo el desafuero; antes ocurrió una “marcha blanca” de “la sociedad civil” inflada por los medios de comunicación para atacarlo. Luego vino el desafuero y después no fue otro intento débil sino que fue una apuesta todavía más costosa y más dañina: el fraude de 2006.

Y provocó mucho daño (que lo tenemos hasta ahorita) pero centrándonos en la figura de López Obrador, luego del fraude y la Resistencia Civil Pacífica, el Estado y los medios lograron relegarlo al grado de burlarse de él y hasta humillarlo en cadena nacional. Lo pintaron como el loco que no sabía perder.

Lo que hizo él fue optar por un bajo perfil y empezar a recorrer el país entero, algo que nadie más ha hecho. Aguantó burlas y estuvo en mítines con 100 personas o muchas menos.

Todo esto es importante en este contexto porque hay lecciones para Morena. Salvo en las campañas presidenciales, jamás vimos publicidad de AMLO, por mucho volantes hechos por la gente invitando a los mítines. Esas lecciones son las que se deben recuperar para hablar de un verdadero relevo generacional. Al hablar del desafuero lo más fácil es citar una parte del discurso en la Cámara de Diputados, lo difícil es recordar el temple de esos días difíciles.

Morena está frente a sí mismo. Desde hace años, los políticos de ese partido han abusado de la publicidad. Uno de los mejores ejemplos fue la campaña en la que se eligió a la candidata presidencial.

Es una práctica por la optaron muchos de ellos y ahora el agua ya les llegó al cuello. Hace años que en Chihuahua hay espectaculares de Andrea Chávez. Incluso hubo uno de una portada de revista -de esas revistas fantasma que se publicitan en espectaculares pero que nunca nadie ve en físico- en la que la portada era una fotografía de Andrea y una sola frase: “relevo generacional”.

Ser joven no es una cualidad. Es un argumento tramposo y muy cómodo para justificar errores o presumirse talentoso, dependiendo el momento en el que se esté. Un relevo generacional de la izquierda partidista va más allá que sólo estar en los 20´s. Es actuar en consecuencia, aprender de los errores y, sobre todo, buscar instaurar una nueva manera de hacer política.

Este último punto nos lleva a un tema constante en este espacio. Mantener a ciertos políticos en puestos de poder clave puede funcionarte en momentos, pero esos políticos que su atractivo es ser operadores, terminarán por permear con su manera de ser a los que estén cerca.

La cercanía política de Chávez con Adán Augusto López Hernández es clara desde la elección interna de Morena en que ella fue una de las principales promotoras del tabasqueño y ahora, con el reportaje de Latinus, se asegura que Adán Augusto es el operador con los empresarios que están dando millones de pesos para las ambulancias que llevan el rostro de Andrea.

Con la declaración de la Presidenta, esto dejó de ser un tema de Latinus para ser un tema que merece y debe ser explicado. Hay muchas posibilidades de que Andrea sea Gobernadora de Chihuahua en 2027 y se hace más que necesaria la transparencia para saber qué empresarios están dando dinero desde dos años antes. ¿O es apoyo genuino? La verdad cuesta creerlo.

La segunda declaración de la Presidenta deja más claro esto. Aunque en el Congreso pospusieron la entrada en vigor de la Ley contra el nepotismo hasta 2030 cuando la propuesta original decía que desde 2027, su reacción fue mesurada. En una mañanera respondió que respetaba las negociaciones de los legisladores.

En estos días ya lanzó el comentario de que Luisa María Alcalde dijo que en Morena sí sería válido desde 2027, pero eso únicamente quedó en un tuit. Ahora la Presidenta ya solicitó que quede de manera oficial para que sea una regla válida en la próxima elección.

Desde hace semanas hemos advertido que es necesario tener un marcaje directo a los coordinadores de Morena en el Senado y en Diputados. En este periodo de nuevo gobierno han actuado como no lo hubieran siquiera pensado hacer con López Obrador.

Algunos verán en ello independencia de poderes, otros vemos la búsqueda y la protección de objetivos personales.

Y de nuevo: el mal no sólo está en Monreal o en Adán, los modos priistas de estos dos políticos contagia a los que tienen cerca porque puede resultar un modelo tentador pero que es opuesto a lo que fue Andrés Manuel López Obrador. Entonces ya será decisión de cada quién elegir el camino que quiera seguir.

La juventud de Andrea no es excusa para justificar sus actos y los de su equipo. Es joven pero es muy inteligente para distinguir entre lo correcto e incorrecto. Sabe que el problema no se soluciona con sólo quitar su rostro de las ambulancias. Ahora debe muchas respuestas y en adelante la transparencia deberá ser el eje rector de su carrera. Claro, si es que quiere demostrar que no se dejará llevar por la tentación de ser, más que un relevo generacional del obradorismo, un nuevo ejemplar del viejo PRI.

Nota final: En medio de toda esta discusión llamó mi atención que mucha gente comenzó a argumentar que los comentarios sobre el caso Andrea Chávez eran misóginos.

No niego la misoginia que hay en contra de ella (incluso en la mesa de análisis de Versus lo abordamos desde hace un año y medio), pero en este caso, el señalamiento es falso, ya que no hay nada relacionado con el género. A Andrea, al menos desde esta pluma, no se le critica por ser mujer. El tema de fondo es la transparencia y la honestidad. Factores que no tienen género.

Me acordé de cuando Xóchitl Gálvez decía en la campaña presidencial que todo lo que se decía sobre ella era un “ataque misógino”. Basta de usar la violencia de género como una simple defensa acomodaticia.

