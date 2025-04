ENTREVISTA ¬ Tanto el comunismo como el capitalismo están rebasados: Zunzunegui

Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo).- "El capitalismo liberal y el libre mercado también te pueden arrebatar la libertad, eso es algo absoluto", sentenció Juan Miguel Zunzunegui al presentar su más reciente libro titulado Revolución de la libertad (Grijalbo), en el que aborda "el concepto de libertad del mundo moderno, la construcción del concepto de libertad en el mundo moderno".

En entrevista con SinEmbargo, Zunzunegui consideró que este planteamiento tiene lugar "sobre todo porque aquí uno podría ponerse a discutir cualquier cantidad de cosas, de que bonito generar conocimiento y riqueza, pero si tengo hambre no soy feliz, pero si tengo la hipoteca encima, la felicidad es un poco más complicada de obtener".

Al hablar de las opciones que hay para obtener la libertad, señaló que actualmente "el comunismo está rebasado y perfectamente demostrado que no funciona de ninguna manera y el capitalismo está rebasado y está demostrado que permite generar unas injusticias bárbaras".

Asimismo, enfatizó que no se trata de superar la dificultades mediante el "echaleganismo", pero si de superarse día a día, y que obtener riqueza para lograr la libertad no sólo se trata de ser millonario, sino que lo que un ciudadano obtenga sea suyo, sin deberle nada a nadie, específicamente al Gobierno.

"No se trata de que seas rico, si lo logras padrísimo, si logras ser millonario, padrísimo. Se trata de que lo que ganes, sea lo que sea, sea tuyo, no del Gobierno, no de alguien más, que no se lo debas a nadie", consideró Zunzunegui.