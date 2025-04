Economistas de la ONU ven que el comercio mundial podría caer hasta un 3% por Trump

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS).- Expertos de Naciones Unidas (ONU) advirtieron este viernes de que el comercio mundial podría contraerse hasta tres por ciento como consecuencia los nuevos aranceles de Estados Unidos, si bien en el largo plazo podrían "reformular e impulsar" vínculos comerciales regionales "aún sin explotar".

La economista se ha mostrado especialmente preocupada por el aumento de los gravámenes a los productos estadounidenses en China como represalia y a la situación de México, cuyos productos de exportación "ya se han alejado de mercados como EU, China, Europa y otros países latinoamericanos para obtener modestas ganancias en Canadá, Brasil y en menor medida, India".

If ever there was a time to pivot to diversification, value addition and regional integration, this is it.

Developing countries have the opportunity not just to navigate times of uncertainty but prepare for the long haul.

