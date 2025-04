Trump: capturas en frontera con México se juzgarán como "intrusión a base militar"

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el corredor de tierra conocido como la Reserva Roosevelt, fronterizo con México, quedará temporalmente bajo jurisdicción militar para facilitar operaciones contra la migración irregular.

La Reserva Roosevelt es una franja de tierra de unos 18 metros de anchura que recorre la frontera de tres estados —California, Nuevo México y Arizona — con México, que será empleada "dentro de unos límites razonables" para la instalación de "barreras fronterizas y el emplazamiento de equipos de detección y vigilancia", según un memorandum publicado por la Casa Blanca a última hora de este pasado viernes.

Durante su primera administración Trump ya aprovechó el estatus excepcional del corredor para erigir el muro con México en la frontera a lo largo de los mil 17 kilómetros de línea, designada explícitamente para la seguridad fronteriza, lo que permite proyectos de infraestructura como vallas, carreteras y sistemas de vigilancia sin necesidad de nuevas adquisiciones de terrenos.

La idea tras la militarización de la zona de seguridad es que cualquier detención se considere similar a la intrusión en una base militar, según explicaron a mediados del mes pasado al magacín Newsweek fuentes próximas a la inciativa.

JUST IN: President Trump is authorizing the military to occupy and take jurisdiction over public land along the southern border. pic.twitter.com/kSXkHDWcvb

— Kyle Cheney (@kyledcheney) April 11, 2025