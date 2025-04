EU quita aranceles a varios electrónicos; semiconductores se deciden el lunes: Trump

Ciudad de México, Madrid, 12 de abril (SinEmbargo/EuropaPress).- Luego de darse a conocer que el Gobierno de Estados Unidos decidió dar marcha atrás y retirar los aranceles que había impuesto a las importaciones de teléfonos celulares, computadoras, microprocesadores y demás electrónicos, el Presidente Donald Trump informó que el destino de los semiconductores será anunciado el lunes.

Al ser cuestionado por medios de comunicación mientras estaba a bordo del Air Force One (el avión presidencial estadounidense), el republicano comentó que este 14 de abril hablará sobre las medidas arancelarias que tomará respecto a los semiconductores, además de señalar que será muy específico al respecto.

"Te daré esa respuesta el lunes. Seremos muy específicos", fueron las palabras que mencionó el mandatario ante la pregunta de un reportero, sin dar más detalles sobre el tema.

.@POTUS on exemptions to tariffs for semiconductors: "I'll give you that answer on Monday. We'll be very specific." pic.twitter.com/7BA8rG9Ezz

