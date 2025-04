Trump amenaza con no ir del G20 tras acusar a Sudáfrica de "genocidio" a granjeros

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó con abstenerse de participar en la próxima cumbre del G20 en noviembre de este año en Sudáfrica tras denunciar que en ese país está ocurriendo un "genocidio" contra los granjeros blancos en una nueva crítica a la política de confiscación de tierras tras la era de la segregación.

Las críticas a Sudáfrica con un tema recurrente en la segunda Administración de Donald Trump, que tiene al magnate sudafricano-estadounidense Elon Musk como uno de sus asesores. El padre de Musk era un político vinculado al comercio de esmeraldas en Pretoria.

Trump suspendió la ayuda a Sudáfrica a pesar de que el Gobierno sudafricano insiste en que la Ley fue adoptada para resolver una distribución previa realizada de manera sistemática y según criterios étnicos, principalmente entre los sudafricanos blancos.

Además, prevé el pago de indemnizaciones a los propietarios de tierras y las expropiaciones sólo pueden tener lugar si negociaciones de compra anteriores no han tenido éxito. Los afrikáner, recordó el Gobierno en febrero, "continúan siendo uno de los grupos que disfruta de mayores privilegios económicos".

How could we be expected to go to South Africa for the very important G20 Meeting when Land Confiscation and Genocide is the primary topic of conversation? They are taking the land of white Farmers, and then killing them and their families. The Media refuses to report on this.…

No obstante, esta madrugada Trump ha insistido en que los granjeros blancos siguen siendo objeto de una persecución sistemática que pone en serio peligro su participación en la cumbre de noviembre.

Los ataques a granjas de Sudáfrica existen pero amenazan a blancos y negros por igual, recordó en febrero un tribunal sudafricano que desestimó las acusaciones de un genocidio blanco en el país como "claramente imaginarias".

Gareth Newham, director del programa de justicia y prevención de la violencia del Instituto de Estudios de Seguridad de Sudáfrica, explicó en su momento a la cadena NBC que el motivo por el que los agricultores blancos tienen más probabilidades de ser el objetivo de ataques no es su raza, sino que son relativamente ricos y vulnerables porque viven en zonas remotas.

