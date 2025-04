Kaleo se presenta por primera vez en CdMx frente a un público cálido

La banda de origen islandés, se dio a conocer por el tema "Way Down We Go", canción que fue fuertemente coreada.

Ciudad de México, 13 de abril (SinEmbargo).- La noche del viernes, el Pepsi Center se llenó de melodías con una mezcla de blues, folk y rock de la mano de la banda islandesa Kaleo, que se presentó por primera vez en la capital mexicana.

Varios minutos después de las 9, las luces del recinto se apagaron y los gritos de emoción empezaron a escucharse, Kaleo, la banda que se hizo famosa por el tema "Way Down We Go" apareció en el escenario para iniciar con un par de canciones tranquilas -una de ellas que forma parte del material que lanzarán en mayo- e ir preparando la noche.

Temas como "Broken Bones", "Can't go on", "Automobile", sonaron en el Pepsi Center frente a un público entregado que cantaba y disfrutaba del concierto a su manera, algunos bailando, otros gritando a la banda su amor, también estaban los que grababan cada detalle y los grupos de amigos que se emocionaban con cada canción.

La noche continuó con temas como "Hey gringo", "Hot Blood", "Lonely Cowboy" y "Skinny". Su canción más conocida no podía faltar, por lo que "Way Down We Go" sonó casi para el final de su presentación, momento en el que los asistentes se escucharon más alto y la mayoría de los celulares se alzaron para inmortalizar el momento y postearlo en redes sociales.

Para el cierre, Jökull Júlíusson, vocalista de la banda, apareció con la playera de México, mientras que el baterista portaba una máscara de lucha libre. Así, tocaron "Back Door" y "Rock n roller" para poner el punto final a una presentación que, si bien, no lució abarrotada contó con un público muy cálido que mostró su amor por la banda.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez/ Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.