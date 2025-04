Sanders y Ocasio-Cortez siguen lucha contra oligarquía; reúnen a 36 mil en California

Por María Ortiz

Los Ángeles, 13 de abril (LaOpinión).- El Senador independiente de Vermont Bernie Sanders inauguró el sábado en Los Ángeles, California, la siguiente ronda de su gira “Combatiendo la oligarquía”, donde él y la representante demócrata por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez congregaron a miles de personas en un parque frente al Ayuntamiento estadounidense.

El dúo de políticos progresistas afirmó que el público puede derrotar al Presidente Donald Trump y a sus aliados adinerados, quienes, según ellos, están más interesados ​​en enriquecerse que en ayudar al pueblo estadounidense.

36,000 people came out today to say NO to Trumpism, NO to oligarchy, NO to authoritarianism, and NO to a rigged economy. pic.twitter.com/fxIRmVRgbJ

“Vivimos en un momento en el que un puñado de multimillonarios controla la vida económica y política de nuestro país”, declaró Sanders.

La administración Trump “nos está llevando rápidamente hacia una sociedad autoritaria, y, señor Trump, no vamos a caer en esa trampa”, afirmó el Senador.

El evento del sábado 12 de abril fue la última parada de Sanders y Ocasio-Cortez como parte de su gira “Combatiendo la oligarquía”.

AOC: Donald Trump is a criminal. A criminal found guilty of 34 felony counts of fraud. Of course he is lying and manipulating the stock market too. He is making himself, the billionaires who back him and the members of Congress who trade with him rich, not you, not me, not the… pic.twitter.com/Pk2oxZqyuo

— Acyn (@Acyn) April 12, 2025