VIDEOS ¬ Un objeto ilumina el cielo en varios estados; pudo ser una misión de SpaceX

Ciudad de México, 13 de abril (SinEmbargo).- Residentes y visitantes de varios estados de México, como Jalisco, Colima y Michoacán, reportaron el avistamiento de un objeto brillante cruzando el cielo nocturno.

Inicialmente, el fenómeno fue descrito como un posible meteorito, pero más tarde se explicó que podría tratarse de la misión Falcon 9 de SpaceX.

La misión, que despegó esa misma noche, tenía como objetivo colocar 21 satélites en órbita para el proyecto Starlink.

Durante su trayectoria, el cohete habría dejado una brillante estela en el cielo, lo que generó confusión entre los habitantes de algunos estados y aficionados a la astronomía.

Falcon 9 lifts off from Florida, adding 21 @Starlink satellites to the constellation and completing our 400th overall mission with a flight-proven booster approximately eight years after our first successful reflight pic.twitter.com/TZI0XUk6a5

— SpaceX (@SpaceX) April 13, 2025