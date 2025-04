Flow llegará al Zócalo de la CdMx. Consulta cuándo se proyectará y a qué hora

Ciudad de México, 13 de abril (SinEmbargo).- El próximo miércoles 30 de abril, el Zócalo de la Ciudad de México (CdMx) se transformará en un cine al aire libre para proyectar la película animada Flow.

Este evento, organizado por la Secretaría de Cultura de la CdMx, promete ser una tarde llena de aventura, amistad y diversión para toda la familia.

El reconocido director Gints Zilbalodis, creador de la película animada, compartió emocionado en sus redes sociales: "Flow será proyectada de manera gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México. ¡Será la primera película en ser mostrada en el Zócalo, que tiene capacidad para hasta 200 mil personas!".

Flow will be screened for free at the Zócalo in Mexico City on April 30 at 19:00! This will be the first film ever to be shown in the Zócalo, and it can hold up to 200,000 people. pic.twitter.com/VWAxiZCHqJ

— Gints Zilbalodis (@gintszilbalodis) April 10, 2025