El activismo de derechas de Vargas Llosa dejó huellas (y muchos cómplices) en México

El escritor Mario Vargas Llosa tuvo siempre una polémica relación con México, desde considerar al régimen priista como la dictadura perfecta hasta sus críticas al Gobierno de AMLO, pasando por su afinidad con el PAN.

Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).- "México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo. No es la URSS. No es Fidel Castro. La dictadura perfecta es México", dijo alguna vez el escritor de origen peruano Mario Vargas Llosa, comentario por el que sin duda será recordado, pero que forma parte de otras tantas expresiones que sobre México hizo el también Premio Nobel de Literatura 2010.

El escritor peruano tuvo siempre una polémica relación con México: desde su señalamiento al régimen priista, al que calificó como “la dictadura perfecta”, hasta sus pleitos con intelectuales mexicanos o sus críticas feroces contra el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al que consideró como la resurrección de la “dictadura perfecta”.

Era agosto de 1990, cuando Vargas Llosa participó en el debate titulado "Encuentro Vuelta", mismo que fue organizado por la revista “Vuelta” y transmitido por Televisa, en el cual también estuvo presente el poeta mexicano Octavio Paz y en que se abordaron las dictaduras en América Latina. Durante su participación, el escritor peruano sostuvo que en México la “dictadura perfecta” estaba encabezada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Yo no creo que se puede exonerar a México de esa tradición de dictaduras latinoamericanas. Creo que el caso de México, cuya democratización actual soy el primero en celebrar, en aplaudir, como todos los que creemos en la democracia, encaja dentro de esa tradición con un matiz que es más bien en el de un agravante, yo recuerdo haber pensado muchas veces sobre el caso mexicano con esta fórmula”, dijo durante en ese momento.

“México es la dictadura perfecta, la dictadura perfecta no es el comunismo, no es la unión soviética, no es Fidel Castro, es México, porque es la dictadura camuflada de tal modo que puede parecer no ser una dictadura, pero tiene, de hecho, si uno escarba, todas las características de la dictadura: la permanencia no de un hombre, pero sí de un partido; un partido que es inamovible”, añadió Vargas Llosa.

“Una dictadura que, además, ha creado una retórica que lo justifica, una retórica de izquierda, para la cual, a lo largo de su historia, reclutó muy eficientemente a los intelectuales, a la inteligencia, yo no creo que haya en América Latina ningún caso de sistema, de dictadura, que haya reclutado tan eficientemente al medio intelectual, sobornándolo de manera muy sutil, a través de trabajos, a através de nombramientos, a través de cargos públicos”, sostuvo el escritor.

Vargas Llosa y el panismo

El escritor peruano no ocultó su postura derechista, en el caso mexicano encabezada principalmente por el Partido Acción Nacional (PAN), por ello, en marzo de 2008, cuestionó a los mexicanos el “¿Por qué México no avanzó más con Fox [Vicente Fox Quesada, presidente del 2000 al 2006]?”, durante el seminario Los desafíos de América Latina. Entre las falencias institucionales y las oportunidades de desarrollo, que se realizó en Rosario, Argentina.

Vargas Llosa estuvo coordinado el panel denominado Una visión sobre el futuro de Latinoamérica, ahí criticó a los gobierno latinoamericanos de izquierda y sostuvo que Vicente Fox Quesada llegó a la presidencia de México con una “aura de beatitud”, tras derrotar al PRI luego 70 años en el poder, incluso, aseguró que durante la etapa foxista los mexicanos “disfrutaron” de una “libertad crítica” que el pasado no había.

En 2011 esta estrecha relación con el panismo dio sus frutos, ya que el entonces presidente Felipe Calderón condecoró al Premio Nobel de Literatura con la orden mexicana del Águila Azteca, por lo que tras recibir la condecoración expresó en entrevista a medios que la democracia mexicana se iba bien encaminada. “La democracia mexicana está bien enrrumbada”, dijo el escritor peruano.

Vargas Llosa vs AMLO

Uno de sus primeros desencuentros ocurrió durante las campañas presidenciales de 2018, cuando López Obrador era abrumador favorito para ganar la presidencia, que acabó consiguiendo. En febrero de aquel año, el Premio Nobel de Literatura aseguró que si elegían al tabasqueños, los mexicanos estarían cometiendo un “suicidio democrático”.

Para el escritor, López Obrador representaba una democracia con “recetas que están absolutamente fracasadas” en el mundo entero. “Yo espero que no gane López Obrador. Creo que sería un retroceso tremendo para la democracia en México”, enfatizó durante la presentación de uno de sus libros.

En julio del 2018, días después de que López Obrador derrotara a Ricardo Anayay a José Antonio Meade, Vargas Llosa repitió que había preocupación. “Hay una incertidumbre muy grande sobre la política que va a hacer López Obrador. Hay mucha preocupación por los antecedentes. Pero al mismo tiempo, desde que ha ganado la elección, él ha hecho muchas declaraciones, fundamentalmente para tranquilizar a la opinión pública, a los empresarios”, dijo el peruano ante medios.

De las duras críticas expresadas en 1990, el Premio Nobel se retractó en 2019. Durante una entrevista con el diario Reforma sostuvo que el PRI no fue la dictadura perfecta, sino imperfecta y que, hasta ese momento, no había existido una dictadura perfecta en México, incluso, consideró que el Gobierno que encabezó Presidente priista Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018, se encontraba "dentro de la democracia".

Sin embargo, sí aprovechó para arremeter contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno de éste sí podía “resucitar” a la “dictadura perfecta”. "No era tan perfecta [la dictadura del PRI], porque finalmente la dictadura desapareció, pero lo que es terrible es que vaya a resucitar, porque yo tengo un poco la impresión de que López Obrador es como la resurrección del PRI, del que formó parte de su juventud", dijo.

También en 2019, Vargas Llosa cuestionó la decisión de que López Obrador enviara una carta al rey de España que se disculpe por los abusos cometidos en la conquista, señalando que tendría que habérsela enviado a sí mismo y mejorar las condiciones de los indígenas mexicanos.

“Tengo la impresión de que se equivocó de destinatarios, debió enviarse la carta a él mismo y responder a la pregunta de por qué México, que hace cinco siglos se incorporó al mundo occidental gracias a España, tiene todavía tantos miles de indios marginados, pobres, ignorantes, explotados”, dijo.

En junio de 2019, el escritor pronosticó que el tabasqueño podría destruir la democracia mexicana y perpetuarse en el poder, palabras con las que expresó su “preocupación” por México, un país en el que sostuvo encuentros con personajes como Fox, Peña Nieto, Calderón e incluso Marcelo Ebrard, quien fue Secretario de Relaciones Exteriores, pero nunca con López Obrador, a quien criticó en varias ocasiones.

“A mí me preocupa mucho México. México, que es un gran país, tiene hoy en día en la Presidencia a un populista. Un populista que ha obtenido una mayoría absolutamente extraordinaria, y que podría llegar a destruir la democracia mexicana y perpetuarse en el poder si se lo planteara, y perpetuarse en el poder a través de mecanismos democráticos”, dijo el escritor peruano desde el XII Foro Atlántico.

Semanas antes de estas declaraciones, dijo al periódico español El País: “El pueblo que jalea y sigue embelesado por los desplantes del Presidente López Obrador comprenderá —ojalá sea más pronto que tarde— que la era de los caudillos debe quedar atrás y para siempre en una América Latina en la que la libertad y la democracia van reemplazando a las tiranías populistas que le han hecho tanto daño”.

En el artículo titulado “El populismo mexicano”, el escritor peruano destacó que durante las mesas redondas celebradas esta semana en la Universidad de Guadalajara, diversos intelectuales del país mostraron su preocupación por el giro que dio la política desde la toma de posesión de López Obrador.

En septiembre del 2021, Vargas Llosa volvió a criticar a López Obrador, al señalar que no le gustaba que el entonces mandatario federal exhibiera a la prensa durante su habitual conferencia matutina, a la que, dijo, muchas veces censuraba y atacaba, no me parece que sea la función de un presidente, transgrede esa función", dijo el Premio Nobel de Literatura, quien también sostuvo que la política que implementó el tabasqueño a su llegada a la Presidencia le restaban "popularidad" y "eficiencia".

"No me gusta la figura de un Presidente que se exhibe todas las mañanas comentando los artículos que lee en la prensa y muchas veces y muchas veces censurando o atacando a los periodistas, no me parece que sea la función de un Presidente, transgrede esa función", dijo en conferencia de prensa desde Guadalajara, Jalisco.

Una de sus últimas polémicas con México, ocurrió en 2024, cuando Xóchitl Gálvez, entonces candidata presidencial del PRI y PAN, acudió a Madrid a reunirse con Vargas Llosa, y aunque el escritor peruano no la recibió, la Fundación de su hijo, sí, por lo que ella no perdió la oportunamente de presumir el encuentro, que para sus críticos fue considerado como un desaire.

El diario La Jornada reseñó en un texto de su corresponsal Armando G. Tejeda que Gálvez tenía previsto un encuentro con Vargas Llosa, quien delegó el encuentro a su hijo Álvaro, “quien finalmente tampoco acudió a la cita, así que fue recibida por el consejero y subdirector de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), Gerardo Bongiovanni, quien estuvo además acompañado del ex consejero de Economía de la Comunidad de Madrid Javier Fernández-Lasquetty, que ahora pertenece a un despacho de abogados”.

Vargas Llosa y los Papers

Pero no son las únicas polémicas de Vargas Llosa, ya que su nombre también se vio involucrado en los llamados Pandora Papers, en 2021, cuando se le señaló por presuntamente haber realizado transferencias de recursos a un paraíso fiscal, con la finalidad de gestionar sus ganancias por las ventas de sus libros, así como los recursos que le dejaron la venta de algunos inmuebles en Europa.

En los Pandora Papers se señaló que el Premio Nobel de Literatura encabezó la empresa offshore Melek Investments, entre 2015 y 2017, en las Islas Vírgenes Británicas y que servía para gestionar los recursos que el escritor peruano obtenía por sus obras y por la venta de propiedades en España y Londres.

Pero no fue la única vez que se relacionó a Vargas Llosa es este tipo de sociedades offshore, en 2016, tanto el nombre del Premio Nobel como el de su esposa, Patricia Llosa, aparecieron en los Panama Papers, en los que a ambos se les relacionó con una empresa denominada Talome Services Corp., que habría sido constituida en 2010, tambien en las Islas Vírgenes Británicas.

