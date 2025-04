PuntosYComas ¬ INE debe negar registro a organización evangélica. Así lo dice la Ley

De las 89 organizaciones que se inscribieron originalmente, seis fueron rechazadas porque no cumplieron con los requisitos exigidos por el INE y dos informaron su desistimiento en el transcurso de marzo del 2025.

Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).- En estricto apego al cumplimiento de la Ley, el Instituto Nacional Electoral (INE) debería cancelar la autorización que otorgó a la organización denominada Construyendo Sociedades de Paz A. C., que impulsa la creación de un partido que se llamaría Construyendo Solidaridad y Paz, porque viola el Artículo 130 constitucional que establece la separación histórica de los asuntos del Estado Laico y de las iglesias, así como la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, al estar, abiertamente, respaldada por una organización religiosa.

Esto quedó de manifiesto el pasado jueves 10 de abril del 2025, cuando en un salón de la Cámara de Diputados de la Federación, el legislador de Morena, Hugo Eric Flores Cervantes, proclamó su fe en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por pastores evangélicos que a cada frase del legislador referida a Dios o a Jesús, exclamaban fervorosamente “Amén”, en el recinto oficial de un Gobierno laico.

Y además, sin el menor recato, Flores Cervantes reveló que, desde su iglesia, se promocionan las asambleas para revivir el desaparecido Partido Encuentro Social, que luego se transformó en Partido Encuentro Solidario. Aunque aclaró que seguirá en Morena, el legislador dijo que ya se han realizado 20 asambleas estatales desde marzo para la constitución del partido que se denominaría Construyendo Solidaridad y Paz, en caso de que recibiera el registro oficial por parte del Instituto Nacional Electoral en julio del 2026. Todos estos detalles los reseña una crónica de los reporteros Enrique Méndez y Fernando Camacho, publicada en el periódico capitalino La Jornada, el jueves 10 de abril del 2025.

Como representantes legales de la organización Construyendo Sociedades de Paz A. C. ante el Instituto Nacional Electoral (INE) están registrados ante el INE Armando González Escoto y Edith Carolina Anda González. González Escoto, fue presidente del Partido Encuentro Social en la Ciudad de México en 2017 y luego Diputado federal por Morena de 2018 a 2021.

La actual Diputada federal suplente de Morena, Edith Carolina Anda González, aparecía desde 2022 como secretaria general del partido Encuentro Solidario en Baja California. Una información publicada por la plataforma digital BajaNews, del 18 de enero del 2023 registra: “Edith Carolina Anda González, secretaria general del Partido Encuentro Solidario en Baja California (PESBC), fue nombrada como subdirectora de Asuntos Religiosos del Ayuntamiento de Tijuana. Fue a través de un comunicado que llevó por título: ‘Se acerca Ayuntamiento con Asociación Religiosas para Reforzar Participación Ciudadana en Beneficio de Tijuana’ que se anunció la incorporación de la pesista como funcionaria municipal”. Anda González es Diputada suplente de Hugo Eric Flores Cervantes.

Mientras que el actual Diputado federal de Morena, Hugo Eric Flores Cervantes, quien fue presidente del Partido Encuentro Social del 2014 al 2018 y luego presidente del Partido Encuentro Solidario del 2020 al 2021, es entusiasta y fervoroso promotor de la organización Construyendo Sociedades de Paz A. C., que impulsa el partido que se llamaría Construyendo Solidaridad y Paz en sustitción de los partidos Encuentro Social y Encuentro Solidario, que perdieron sus registros oficiales, el primero en 2018 y el segundo en 2021.

Entre amén y amén

La crónica publicada por La Jornada el jueves 10 de abril es muy ilustrativa sobre la violación del Estado Laico cometida por el Diputado Flores Cervantes.

“En un hecho inédito, el Diputado Hugo Eric Flores Cervantes (Morena) utilizó las instalaciones y recursos de la Cámara de Diputados para proclamar su fe en una conferencia de prensa, acompañado de pastores evangelistas y creyentes que, a cada frase del legislador sobre dios y Jesús, exclamaban “¡amén”!”, publicó La Jornada.

En conferencia de prensa, el también presidente de la Comisión Jurisdiccional reveló que iglesias evangélicas promocionan las asambleas para revivir el desaparecido Partido Encuentro Social. “Una y otra vez, el legislador que presentó el dictamen para no aceptar la solicitud de desafuero de su compañero de bancada, Cuauhtémoc Blanco Bravo, defendió que convocó la conferencia de prensa para promocionar una marcha evangélica en uso de su derecho constitucional de libertad de expresión”.

“No nos vamos a callar, guste o no. Hemos sido una minoría aplastada”, dijo mientras comenzaba a llorar. Flores Cervantes dijo entonces: “Y me van a decir ‘está violando el Estado laico’. No, no quiero construir un Estado jacobino que es ateo, sin Dios. El Estado laico es aquel que dice ‘las iglesias tienen hacer una cosa y el gobierno otra. Y nuestra raíz es protestante. ¿Saben quién inventó el Estado laico? ¡Nosotros los protestantes!”, afirmó emocionado el diputado federal morenista y exdirigente de los partidos Encuentro Social y Encuentro Solidario.

Los dos registros

Fue el 9 de julio del 2014 cuando este mismo conglomerado de organizaciones evangélicas llegó a la política a través de la Agrupación Política Nacional denominada Encuentro Social, bajo la denominación partidista de “Encuentro Social”. El Consejo General del INE consideró que reunía los requisitos establecidos por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Dicho registro tuvo efectos constitutivos a partir del día primero de agosto del 2014.

En los comicios intermedios del 2015, cuando se renovó la Cámara de Diputados de la Federación, el Partido Encuentro Social conservó su registro oficial al obtener 1 millón 325 mil 32 votos, para un porcentaje del 3.51 por ciento de la votación nacional captada en las urnas. Sumó el partido 8 curules en el Congreso de la Unión.

Tres años después, el primer PES, Partido Encuentro Social, formó parte de la alianza Juntos Haremos Historia que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, pero perdió el registro oficial como partido en septiembre de 2018. Esta decisión fue ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en marzo de 2019, debido a que el PES no logró el mínimo requerido del 3 por ciento de los votos captados en las urnas en los comicios del primero de julio del 2018.

Fue el viernes 4 de septiembre del 2020 cuando el pleno del Instituto Nacional Electoral le otorgó el registro oficial como partido político nacional a la organización Encuentro Solidario, que en los comicios del 2018 había participado con el membrete de Partido Encuentro Social (PES), aliado de Morena. Ese año el PES perdió su registro al no lograr el 3 por ciento de la votación nacional. Con el nombre de Encuentro Solidario, el PES recuperó el registro oficial y el financiamiento del Estado en 2020, para estar presente en las boletas durante los comicios del domingo 6 de junio del 2021.

En el 2020 el registro al Partido Encuentro Solidario (el nuevo PES) le fue otorgado con 6 votos a favor y 5 en contra de los consejeros del INE. Los consejeros que votaron en contra argumentaron que no debía darse el registro a Encuentro Solidario porque en la organización del partido participaron ministros de culto, lo que quebrantaba el principio de laicidad, señala una nota publicada en el periódico El Financiero, el viernes 4 de septiembre del 2020.

Pese a tener el respaldo de por lo menos 15 Iglesias evangélicas, lo que violaba los principios del Estado Laico, el Partido Encuentro Solidario (PES) logró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avalara su registro como partido político, por lo que pudo participar en los comicios del domingo 6 de junio del 2021, con una militancia compuesto principalmente por votantes evangélicos de clase media, publicó la revista Proceso el 23 de octubre del 2020.

El antropólogo de las religiones Elio Masferrer Kan, especialista en la tendencia del voto evangélico, entrevistada por Proceso, señaló: “Los votantes del PES son evangélicos de clase media, aglutinados en las Iglesias evangélicas neopentecostales (…) Actualmente, el PES tiene un pequeño porcentaje de voto cautivo, que representará alrededor de 1.5 por ciento del padrón electoral. A partir de esa base tratará de conseguir más votantes y competir en las elecciones de 2021, en las cuales deberá contender por sí solo, como lo marca la ley, y ya sin alianza con Morena, como lo hizo en las elecciones de 2018”.

El Artículo 130 constitucional establece el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias y advierte que “los ministros [de culto] no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios”. Además, establece: “Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político”.

En tanto que el Artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público señala que no podrán los ministros de culto asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna”.

Verdaderos juaristas

La mayoría de quienes militan en Morena se asumen como juaristas defensores del Estrado Laico. Sin embargo, extravían frecuentemente las enseñanzas de Don Benito. En su libro “Apuntes para mis hijos” (Fondo de Cultura Económica, México, 2006), don Benito Pablo Juárez García relata un capítulo de su toma de posesión como Gobernador de Oaxaca, en diciembre de 1855, que muestra un espíritu y una conducta muy diferente a la que asumen un buen número de morenistas.

Dice textual el presidente Juárez: “Era costumbre autorizada por ley en aquel Estado (…) que cuando tomaba posesión el Gobernador, éste concurría con todas las demás autoridades al Te Deum (ceremonia religiosa propia de grandes ocasiones o festejos) que se cantaba en la Catedral, a cuya puerta principal salían a recibirlo los canónigos; pero en esta vez ya el clero hacía una guerra abierta a la autoridad civil, y muy especialmente a mí, por la Ley de Administración de Justicia que expedí el 23 de noviembre de 1855, y consideraba a los gobernantes como herejes y excomulgados”.

Agrega el benemérito: “Los canónigos de Oaxaca aprovecharon el incidente de mi posesión para promover un escándalo. Proyectaron cerrar las puertas de la iglesia para no recibirme, con la siniestra mira de comprometerme a usar de la fuerza, mandando abrir las puertas con la Policía armada y a aprehender a los canónigos, para que mi Administración se inaugurase con un acto de violencia o con un motín, si el pueblo (…) tomaba parte en su defensa”.

Explica en seguida Don Benito: “Resolví, sin embargo, omitir la asistencia al Te Deum, no por temor a los canónigos, sino por la convicción que tenía de que los gobernantes de la sociedad civil no deben asistir como tales a ninguna ceremonia eclesiástica, si bien como hombres pueden ir a los templos a practicar los actos de devoción que su religión les dicte […] Los Gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger imparcialmente la libertad que los gobernados tienen de seguir y practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente ese deber si fueran sectarios de alguna”.

Los juaristas de Morena parecen no tener una idea muy clara de las convicciones del Benemérito. En la Cuarta Transformación el Estado Laico podría avanzar hacia el naufragio, si se entreveran los intereses políticos con algunas expresiones religiosas. El Estado Mexicano no es católico ni protestaste, ni budista ni mahometano, no tiene religión, pero no está en contra de alguna, porque asume los principios del artículo 24 constitucional, que garantiza la libertad de conciencia, para creer e incluso para no creer en alguna divinidad, por lo que ninguna autoridad gubernamental debe mostrar, en los hechos concretos, inclinación que favorezca a alguna devoción en particular.

Pedro Mellado Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/pedromellado/ Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).