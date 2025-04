VIDEO ¬ El Vicepresidente de EU rompe trofeo universitario y se viraliza en redes

Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).- El Vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dejó caer y rompió el trofeo de los campeones nacionales de fútbol americano universitario, los Ohio State Buckeyes, durante una visita oficial a la Casa Blanca. El incidente ocurrió mientras posaban para la foto oficial, en presencia del Presidente Donald Trump y los jugadores del equipo, luego de su triunfo sobre Notre Dame.

Al intentar alzar el trofeo del College Football Playoff, Vance soltó accidentalmente la base, que cayó al suelo. TreVeyon Henderson, corredor del equipo, sostuvo la parte superior y evitó que se rompiera por completo. La escena causó asombro entre los presentes y provocó risas. Algunos testigos captaron la reacción de Trump, quien lanzó una mirada severa al Vicepresidente.

La ceremonia representó el primer regreso de los Buckeyes a la Casa Blanca desde 2015, cuando ganaron el título con Ezekiel Elliott como figura principal. En esta ocasión, los Buckeyes se coronaron campeones al vencer a Notre Dame 34-23, en la final de la nueva postemporada con formato de 12 equipos.

Vice President JD Vance fumbles the National Championship Football trophy today as Ohio State University visits the White House. pic.twitter.com/ea30F7JYVV

El equipo celebró el campeonato con entusiasmo y compartió el momento con funcionarios y simpatizantes en los jardines de la Casa Blanca. Cuando la ceremonia estaba por concluir, Vance se acercó al trofeo para posar con él. Fue entonces que ocurrió el accidente.

El vicepresidente recogió la base con ayuda de los jugadores, intentando colocarla de nuevo en su lugar ante las cámaras. Aunque el trofeo no se hizo añicos, el momento quedó registrado y circuló ampliamente en redes sociales y medios.

Ohio State alum @VP welcomes the 2024 National Champions to the White House:

"You guys were resilient. You were tough. You represented the state of Ohio well. You represented the whole country well." pic.twitter.com/hhJj1QDnCT

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 14, 2025