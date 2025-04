Vargas Llosa narró América Latina desde varios ángulos: Aquí un viaje por sus novelas

Por Carmen Márquez Montes

Madrid, 14 de abril (TheConversation).- Mario Vargas Llosa (Arequipa, 1936-Lima 2025) ha sido ampliamente reconocido como uno de los grandes novelistas de la literatura en español y era, hasta el 13 de abril, el último exponente vivo del boom iberoamericano. Su fecunda carrera, de más de seis décadas, le convirtió en un “escritor total”, capaz de cultivar la novela, el ensayo, el teatro o el periodismo con igual destreza.

Fue Premio Príncipe de Asturias en 1986, Cervantes en 1994 y Nobel de Literatura en 2010, entre muchos otros reconocimientos. Recibió galardones por una obra narrativa monumental que ha evolucionado en temática y estilo, desde el crudo realismo social de los inicios hasta las experimentaciones formales y las reflexiones históricas y morales de sus creaciones más recientes.

Mario Vargas Llosa irrumpió en la escena literaria en los años sesenta, en pleno auge del boom, con novelas de marcado realismo social y ambición totalizante.

La primera, La ciudad y los perros (1963), supuso un retrato descarnado de la vida en un colegio militar peruano, donde exploró la violencia, la jerarquía castrense y la fractura moral de la sociedad limeña. La narración innovadora de esta obra, con múltiples puntos de vista y saltos temporales, ya evidenciaba el afán experimental del autor en el plano técnico.

La casa verde (1966), una novela de estructura compleja que entrelazaba distintas tramas, desde un burdel en las arenas de Piura hasta la selva amazónica, y que desafiaba la linealidad temporal, lo consolidó como un maestro en el arte de construir narrativas plurales. Con Conversación en La Catedral (1969) llevó al límite esa experimentación. En ella realizó un fresco monumental del Perú bajo la dictadura de Manuel Odría, mediante una polifonía de voces y un elaborado contrapunteo temporal.

Today we remember literature laureate Mario Vargas Llosa, who passed away yesterday at the age of 89 in his native Peru.

Vargas Llosa was a significant figure in Latin American literature and culture. His extensive body of work includes over 30 novels, as well as plays, essays,… pic.twitter.com/e1yqTAWiwk

— The Nobel Prize (@NobelPrize) April 14, 2025