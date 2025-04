Son los anti Trump. Sus mítines crecen y Bernie Sanders, 83 años, izquierda, también

A sus 83 años, Bernie Sanders, acompañado de Alexandria Ocasio-Cortez, ha emprendido una serie de mítines que cada vez congregan a más personas, en una campaña para revitalizar a la decaída militancia Demócrata estadounidense tras el abrumador triunfo de Donald Trump en la pasada elección presidencial.

Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).– "Este país enfrenta algunos desafíos muy serios. Puedes darles la espalda e ignorarlos. Pero lo haces bajo tu propio riesgo. Ahora es el momento de que todos nos unamos en la lucha por la justicia”.

Así llamó este fin de semana Bernie Sanders a la movilización a los estadounidenses contra la Administración de Donald Trump, específicamente en California, donde reunió a 36 mil personas en Los Ángeles que dijeron “NO al trumpismo, NO a la oligarquía, NO al autoritarismo y NO a una economía amañada”.

¿Pero qué significa este movimiento y qué mueve a su “joven” líder, quien hoy tiene 83 años?

El Senador independiente por Vermont es el socialista más famoso de Estados Unidos y esas 36 mil personas que reunió el sábado en Los Ángeles representan una asistencia mayor a la que logró conjuntar en sus mítines de 2016 y 2020, cuando buscaba la candidatura presidencial demócrata.

"¡Su presencia aquí pone muy nerviosos a Donald Trump y a Elon Musk!", dijo al público, al que congregó como parte de su gira denominada "Combatir la oligarquía". "Vivimos un momento en el que un puñado de millonarios controlan la vida económica y política de nuestro país", declaró en el Parque Gloria Molina, e insistió en que la Administración de Trump "lleva rápidamente a una sociedad autoritaria”. Bernie Sanders repitió la dosis más tarde al hacer una rápida aparición en el festival de música de Coachella.

Thank you Los Angeles for our biggest rally ever. 36,000 people came out today to say NO to Trumpism, NO to oligarchy, NO to authoritarianism, and NO to a rigged economy. pic.twitter.com/fxIRmVRgbJ — Bernie Sanders (@BernieSanders) April 12, 2025

"Este país se enfrenta a muy grandes dificultades y el futuro de América depende de su generación", sostuvo ante miles de los jóvenes asistentes al festival, a quienes invitó a "luchar de pie por la justicia”.

Lo que Sanders se propone ahora, luego de largas décadas de lucha social, es revivir un movimiento progresista ensombrecido por el sorprendente triunfo presidencial de Donald Trump en noviembre pasado, que apabulló al Partido Demócrata, hoy en su peor momento de la historia a nivel de aceptación en Estados Unidos.

Sin embargo, el Senador está optimista de que el movimiento independiente avance. Antier, al término de su mitin en LA, dio una entrevista a Playbook e insistió en que el progresismo en EU está vivo más allá de la marca Bernie Sanders. "No soy una persona modesta, pero no soy yo. Son millones de personas las que están enojadas", y atribuyó las decepciones del movimiento en California y otros lugares a las poderosas fuerzas que se oponen a él.

Por eso el sábado, cuando Sanders subió al escenario en el multitudinario mitin, la gente coreó: “¡Bernie, Bernie, Bernie!”, pero él los detuvo: “No, no. No es Bernie, eres tú!”. “Haremos nuestra revolución con alegría”, dijo. “Cantaremos y bailaremos hasta la victoria contra el odio y la división”, destacó el Senador.

En este contexto, y mientras los demócratas se duermen entre el caos económico, financiero y social provocado por Trump sin una estrategia clara para enfrentarlo, Sanders se ha echado nuevamente a las calles, acompañado ahora por Alexandria Ocasio-Cortez, la congresista de Nueva York por el distrito 14 –que comprende el Bronx y Queens– y quien, como su líder, defiende la lucha por la justicia social, racial y económica.

De acuerdo con un análisis de Politico –el servicio de noticias e información considerado como el más sólido del mundo, y especializado en política y políticas públicas–, es un resurgimiento de la oposición a Trump que, incluso, podría despertar y mostrar el camino para los demócratas, aún tambaleantes por el nocaut trumpista.

No es que los trillados discursos de Sanders sobre la difícil situación del trabajador estadounidense y el ascenso de la clase multimillonaria hayan cambiado. No lo han hecho, dice Politico. "Pero la base demócrata parece que sí. Tras la victoria del Presidente Donald Trump, los votantes demócratas están furiosos con sus propios líderes, irrumpiendo en sus asambleas públicas y hundiendo la aprobación de su partido en las encuestas”, se lee en el medio.

Los asesores de Sanders afirmaron que la gira “Combatir la oligarquía" es, en parte, un esfuerzo por señalar el camino a seguir para el Partido Demócrata. Politico destacó que en un memorando sobre los mítines enviado a sus simpatizantes, Faiz Shakir, asesor principal de Sanders, argumentó que el país se encuentra en medio de una "revuelta populista" y comparó la popularidad del Senador independiente en las encuestas recientes con los bajos índices de aprobación del Partido Demócrata.

Además, el equipo de Sanders ha recopilado los nombres y direcciones de correo electrónico de quienes asisten a los eventos, y les ha enviado mensajes por correo electrónico y SMS animándolos a llamar a sus congresistas y presionarlos para que voten en contra del proyecto de presupuesto republicano. El equipo de Sanders también ha comenzado a contratar organizadores en algunos de los estados que ha visitado.

La gira de Sanders y Ocasio-Cortez, que se espera que incluya más paradas en las próximas semanas, también se produce mientras el movimiento progresista comienza a mirar hacia un futuro post-Sanders. "Se dice que Sanders, de 83 años, no está interesado en postularse a la Presidencia por tercera vez en 2028, lo que ha generado ansiedad en la izquierda sobre el futuro. Los partidarios de Ocasio-Cortez la han sugerido como posible candidata presidencial”, planteó Politico.

Are you willing to fight for someone you don't know? That's how we build a nation based on justice, dignity & human rights for all.@AOC and I will be in Utah, Idaho, and Montana over the next week to rally around exactly that. I hope you'll join us:https://t.co/YRlq9qZkd6 pic.twitter.com/0t11cu2vmA — Bernie Sanders (@BernieSanders) April 10, 2025

El caso es que la fórmula está moviendo las aguas del descontento en Estados Unidos y avanza firme con su movimiento: el único de resistencia contra Trump hasta el momento. Joe Caiazzo, exasesor de las campañas presidenciales de Sanders, sugirió que los mensajes de él y de Ocasio-Cortez están teniendo eco en parte debido a la escasa alternativa en Washington.

“Estamos viviendo esta oligarquía ahora mismo”, dijo. “Todo lo que Bernie cree y nos advirtió quedó en evidencia en la toma de posesión, cuando los oligarcas de este país se sentaron frente a los candidatos al Gabinete”, expuso Caiazzo.

El camino de Bernie, luchador contra la desigualdad

A sus 83 años, Bernie Sanders es el único resquicio organizado de la izquierda estadounidense para hacer frente a Donald Trump y a la oligarquía que lo ha acompañado en este primer tramo de su Gobierno.

Sanders, quien ha declinado, está en medio de una gira que ha llamado “Stop the Oligarchy” movilizando a miles de personas en distritos clave controlados por republicanos, y advirtiendo sobre los peligros del autoritarismo y la concentración de poder en manos de una élite multimillonaria.

En un video publicado en redes sociales, el Senador independiente de Vermont anunció el inicio de esta gira nacional y en la que centró sus críticas en Elon Musk, el hombre más rico del mundo que se ha asentado en la Oficina Oval, junto a Trump, con un discurso de extrema derecha.

Republicans are taking notice of our Fighting Oligarchy tour. Good. Together, we are building hope for a better future. pic.twitter.com/eRiOLly5jf — Bernie Sanders (@BernieSanders) April 12, 2025

"Creo que es un momento oportuno para plantear la pregunta que los medios de comunicación y la mayoría de los políticos parecen no plantearse: ¿Qué quieren realmente él y otros multimillonarios? ¿Cuál es su objetivo final?", declaró Sanders en el video. "Todo lo que podamos hacer es lo que debemos hacer. Huelga decir que tengo la intención de aportar mi granito de arena, tanto dentro de Washington DC como viajando por todo el país para defender a las familias trabajadoras y enfrentar a la oligarquía".

Sanders ha apadrinado en esta gira a la congresista por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, de 35 años. Ambos tratan de movilizar a las bases demócratas, aún inmersas en el descalabró sufrido en noviembre pasado frente a un empoderado y virulento Donald Trump, que venció cómodamente a Kamala Harris.

Los demócratas han sido cuestionados por haber abanderado a una clase trabajadora, a la cual Sanders ha acompañado a lo largo de sus décadas de lucha en Vermont y Washington.

En sólo cinco eventos, dijo Sanders, más de 86 mil personas se le unieron para hacer frente al autoritarismo y la oligarquía, y detener cualquier proyecto de ley que recorte Medicaid para dar a los multimillonarios aún más exenciones fiscales”. Sanders protagonizó mítines multitudinarios en Las Vegas (Nevada), Greely y Denver (Colorado), y Tempe y Tucson (Arizona).

Son actos en los que no ha recurrido a grandes escenografías. Ha sido captado detrás de un atril o en la parte trasera de una camioneta, gritando por un megáfono. Lo clave en estos eventos ha sido un llamado a no permitir que EU se dirija a una oligarquía ni a un autoritarismo con Trump al frente. “Estamos preparados para luchar. Y vamos a ganar”.

When it comes to standing up to Trumpism there is no such thing as a red state. 20,000 people came out in Salt Lake City tonight to say NO to oligarchy, NO to authoritarianism, and NO to massive tax breaks for billionaires. pic.twitter.com/R3MmJaJPxv — Bernie Sanders (@BernieSanders) April 14, 2025

Lo cierto es que a sus 83 años, Sanders ha dicho que no se postulará de nuevo a la Presidencia, aunque se ha convertido en un líder de la resistencia a la segunda Presidencia de Donald Trump.

Kurt Hackbarth destacó cómo Bernie Sanders está haciendo mancuerno equipo con la Diputada de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, y expuso que lo que está alertando del Gobierno de Donald Trump es algo que siempre ha denunciado Sanders a lo largo de su carrera y puntualizó que lo ha hecho es lo que deberían de estar haciendo los demócratas.

"Justo ahora Bernie Sanders está haciendo mancuerna, con la Diputada de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, y ellos están haciendo recorridos por el país para alertar sobre lo que está haciendo el Gobierno de Donald Trump, pero también para alertar sobre algo que Bernie Sanders ha denunciado toda su carrera que es la oligarquía creciente en Estados Unidos. Justo el nombre de este recorrido se llama Fight Oligarchy".

El escritor mencionó que Sanders siempre ha hablado de la necesidad de terminar con el partido bipartidista en Estados Unidos, pues tanto demócratas como republicanos se han vuelto muy similares.

"No es casual que Bernie Sanders siempre ha hablado de las restricciones del sistema bipartidista en Estados Unidos, que los republicanos y los demócratas, pues son dos partidos demasiado cercanos ideológicamente y cada vez más, y ambos partidos representan a sus grandes donadores en un sistema donde las elecciones más o menos se compran, casi directamente a través de los donativos de gente con dinero o estos comités de acción política, PACS se llaman. Entonces, lo que está haciendo Sanders aquí no es nada nuevo".

Hackbarth destacó la importancia de la labor de Sanders, pues, dijo, el Senador está haciendo lo que el Partido Demócrata debería.

"Sanders está haciendo lo que el Partido Demócrata debería estar haciendo y no está haciendo que es oponerse a lo que está haciendo Trump, no solamente hablando con los suyos, sino viajando a distritos donde ganaron los republicanos, los llamados distritos rojos, los rojos son este los distritos conservadores ahí y pues han atraído a muchos de nombres muy grandes que evocan sus dos candidaturas presidenciales en 2016 y en 2020".