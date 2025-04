EU congela 2,200 mdd en subvenciones a su icónica universidad tras rechazar demandas

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS).- La Administración de Donald Trump ha anunciado el lunes la congelación de dos mil 200 millones de dólares (alrededor de mil 900 millones de euros) en subvenciones plurianuales y 60 millones de dólares en contratos plurianuales (unos 53 millones de euros) para la Universidad de Harvard, que horas antes informó de que rechazaba los cambios de política que le exigía la Casa Blanca.

El Grupo de Trabajo Conjunto para Combatir el Antisemitismo, creado tras la vuelta de Trump a la Presidencia estadounidense, ha informado de esta medida a través de un comunicado, en el que ha asegurado que la declaración de Harvard "refuerza la preocupante mentalidad de privilegio, endémica en las universidades y colegios más prestigiosos de nuestro país: que la inversión federal no conlleva la responsabilidad de defender las leyes de derechos civiles".

“No government—regardless of which party is in power—should dictate what private universities can teach, whom they can admit and hire, and which areas of study and inquiry they can pursue.” - President Alan Garber https://t.co/6cQQpcJVTd

— Harvard University (@Harvard) April 14, 2025