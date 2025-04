Honda mantiene sus planes de producción en México, asegura el Secretario de Economía

Ciudad de México, 15 de abril (SinEmbargo).- El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, atajó este martes los rumores sobre un posible cambio en los planes de producción de la automotriz Honda en México.

A través de su cuenta en la red social X, el funcionario aseguró que los directivos de la empresa japonesa confirmaron que no hay modificaciones en su estrategia de manufactura en el país.

La declaración surge tras la publicación de un reporte del diario japonés Nikkei Asia, que sugería que Honda podría trasladar parte de su producción de México y Canadá hacia Estados Unidos.

Sin embargo, Ebrard desmintió esta información, reafirmando el compromiso de Honda con sus operaciones en México.

Según los datos, la presunta decisión estaría motivada por los aranceles del 25 por ciento impuestos por el Gobierno de Estados Unidos a los vehículos importados, lo que incrementaría los costos de producción si se mantienen las operaciones fuera.

Honda is working on plans to relocate the production of models to the U.S. from Mexico and Canada in response to an additional 25% tariff imposed by President Donald Trump's administration on all imported automobiles, Nikkei learned Tuesday. https://t.co/JwY7nfdm1W

— Nikkei Asia (@NikkeiAsia) April 15, 2025