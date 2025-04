Tiroteo en escuela de Dallas, Texas, deja al menos un herido; buscan al responsable

Ciudad de México, 15 de abril (SinEmbargo).- Un tiroteo se registró la tarde de hoy en la escuela secundaria Wilmer-Hutchins, ubicada al sureste de Dallas, Texas, que dejó al menos a un estudiante herido, según reportó la cadena estadounidense CBS News.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 13:45 horas de este martes, cuando se escucharon detonaciones en dichas instalaciones educativas. Algunas fuentes indicaron que un joven de 17 años recibió un disparo en la pierna, sin embargo, se desconoce si hay más personas lesionadas.

Al lugar arribaron agentes policiacos y servicios de emergencias, quienes evacuaron a los alumnos a las gradas cerca del campo de futbol y la zona de atletismo de la escuela para evitar otro incidente.

En tanto, las autoridades desplegaron un operativo en la zona para dar con el presunto responsable, quien huyó del siniestro sin dejar rastro.

🚨🇺🇸BREAKING: POLICE RESPOND TO SHOOTING AT DALLAS HIGH SCHOOL

Police and EMS are on the scene of a reported shooting at Wilmer-Hutchins High School in Dallas.

The call came in just before 1:10 PM.

Students were seen leaving the building.

Source: CBS Texas

Media Source:… pic.twitter.com/cI3iHI7cLC

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 15, 2025