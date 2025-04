EU va por cuatro líderes de la Nueva Familia Michoacana; ofrece 8 mdd de recompensa

Ciudad de México, 15 de abril (SinEmbargo).- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) anunció este martes sanciones financieras a cuatro fundadores de La Nueva Familia Michoacana (LNFM), y anunció una oferta de recompensas de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca el arresto de Johnny Hurtado Olascoaga, y de hasta tres millones por por datos que lleven a Jose Alfredo Hurtado Olascoaga, los colíderes del grupo delictivo.

Dicho grupo criminal es uno de los carteles mexicanos designados el pasado 20 de febrero como organizaciones terroristas por el Gobierno de Donald Trump. Además de Johnny y Jose Alfredo, el Tesoro también sancionó a sus hermanos, Adita y Ubaldo Hurtado Olascoaga, señalados por múltiples delitos como lavado de dinero, tráfico de drogas y de armas de fuego, secuestro y extorsión.

"[El Cártel] ha envenenado a los estadounidenses mediante el tráfico de fentanilo y otras drogas mortales hacia los Estados Unidos. Los crímenes de LNFM también incluyen el tráfico de extranjeros irregulares, y violencia contra sus rivales y las fuerzas de seguridad mexicanas, utilizando drones y bombas, además de armas de fuego convencionales. Todos los sancionados hoy son hermanos, incluyendo a los muy conocidos colíderes del grupo: Johnny Hurtado Olascoaga y Jose Alfredo Hurtado Olascoaga", indicó el Tesoro.

