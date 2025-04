Influencer es vinculada a proceso por alterar escena del crimen en Guardería ABC

La influencer Pía Díaz es vinculada a proceso por alterar escena del crimen en Guardería ABC. Otros cuatro creadores también entraron sin permiso.

Ciudad de México, 15 de abril (ProyectoPuente).- Pía Díaz, creadora de contenido e influencer, fue procesada legalmente por entrar a las instalaciones en ruinas de la Guardería ABC en Hermosillo, confirmó Julio César Márquez Ortíz, padre de una de las víctimas.

Las acusaciones en contra de la mujer, cuya identidad fue expuesta como Ana “N”, están relacionadas con la alteración de la escena del crimen, luego de que en 2021 accediera al lugar para grabar y difundir el material en redes sociales.

“Es un delito considerado no grave, de entrada tendría que haber una demanda de proceso y no la va a iniciar de oficio la autoridad, en este caso la FGR (Fiscalía General de la República)”, explicó Márquez Ortiz, “entonces no creo que a estas alturas vaya a haber alguien que vaya a hacer algún tipo de denuncia penal por ese tema”, detalló.

El Márquez Ortíz consideró una falta de respeto terrible y sin justificación la acción de la influencer, pues consideró que las prendas que aún persisten en el lugar son sagradas para los padres.

Además de todo, recalcó, sigue siendo un inmueble asegurado por las autoridades porque las investigaciones siguen en pie.

Aunado a esto, Márquez Ortíz mencionó que este no es un caso aislado, sino que se han detectado alrededor de cuatro creadores de contenido que han ingresado a la guardería sin permiso.

Por ello, exhortó a influencers o youtubers interesados en abordar el tema, que se acerquen a las familias de las víctimas para que les den información de qué fue lo que pasó.

