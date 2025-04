Sheinbaum entra a las 100 personas más influyentes; es reconocimiento al pueblo, dice

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 16 de abril (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue incluida este miércoles en la lista de las 100 personas más influyentes del 2025 de la revista Time.

Al ser reconocida por su histórica llegada a la Presidencia y su liderazgo sereno, la mandataria federal aseguró que este nombramiento pertenece al pueblo de México.

"Siempre lo digo porque hay quien se obnubila con estas cosas y no, hay que tener siempre los pies en la tierra y asumir que si uno hace un trabajo que está a la altura del pueblo de México, porque el pueblo de México es lo mejor que hay, pues es gracias a este vínculo que tenemos con nuestro movimiento, con la historia y con el pueblo. No traicionar y ser honesto esto siempre. Entonces digamos que estos reconocimientos, más que a mi persona, pues es al pueblo de México", afirmó en su conferencia matutina.

La publicación de Time señaló que Sheinbaum Pardo hizo historia en 2024 al convertirse en la primera mujer en gobernar México y destacó su liderazgo con “cabeza fría”, especialmente en las negociaciones con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La mandataria federal también reflexionó sobre la importancia de mantener la honestidad y el compromiso con los valores que han guiado su movimiento.

The 2025 TIME100 is here: TIME's annual list of the world's most influential people https://t.co/O1HtHYtj1o

— TIME (@TIME) April 16, 2025