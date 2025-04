Sheinbaum habla de comentarios de Trump sobre cárteles: "Tiene su forma de comunicar"

Ciudad de México, 16 de abril (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este miércoles que México no le tiene miedo a los cárteles del narcotráfico, los cuales, según su homólogo estadounidense Donald Trump, controlan al menos el 40 por ciento del territorio mexicano.

Desde Palacio Nacional, la mandataria federal detalló que el actual Gobierno de Estados Unidos tiene su "forma de comunicar" sobre lo que acontece en el país, sin embargo, reiteró que la relación entre ambas naciones es de coordinación, sin subordinación y siempre con respeto a la soberanía nacional.

La Presidenta de México defendió el trabajo de su administración para combatir al crimen organizado, al señalar que el Gabinete de Seguridad está actuando constantemente para reducir los delitos y mejorar la situación de seguridad en el país.

Sheinbaum Pardo determinó que, a diferencia de lo que ocurrió con el expresidente Felipe Calderón, el actual Gobierno no permitirá la intervención de agencias extranjeras como la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), debido a que las operaciones son realizadas por las fuerzas mexicanas, conforme a la Ley.

"Ellos [agentes estadounidenses] tienen que estar en comunicación permanente con las autoridades mexicanas y enviar informes. Si solicitan permiso para operar, hay un Comité de Seguridad que decide si se autoriza o no, y hasta ahora no ha habido problemas", resaltó.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo, en entrevista para Fox News, que México le tiene "mucho miedo" a los cárteles, debido a que éstos controlan grandes secciones del país. Sin embargo, sostuvo que se encuentra trabajando con el Gobierno de Claudia Sheinbaum para disminuir el crimen en ambas naciones.

“México creo que está muy, muy asustado de los cárteles. De hecho, creo que los cárteles controlan grandes secciones de México y no quiero decir eso porque me llevo muy bien con la Presidenta. [...] Queremos ayudar a México porque no se puede gobernar un país así”, destacó.