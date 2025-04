El laboratorio de salud del Gobierno cayó en manos de bribón, hoy despedido, dice ASF

Trabajadores de Birmex dijeron a la Auditoría Superior de la Federación que la entonces Dirección General ordenó “beneficiar” a Neuronic Mexicana, pese a que dicha empresa no cumplió con las condiciones solicitadas por el Instituto de Salud para el Bienestar ni por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; muchos de sus empaques, por ejemplo, llegaron en mal estado y hubo entregas retrasadas que impactaron la distribución a centros de salud pública.

Ciudad de México, 20 de abril (SinEmbargo).– Al laboratorio Birmex, bajo investigación por colusión con farmacéuticas durante la compra consolidada de medicamentos 2025-2026, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le dictaminó en febrero de este año un contrato irregular a la empresa Neuronic Mexicana durante la compra consolidada 2023-2024, lo cual generó un daño al erario por 39 millones 809 mil pesos.

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) es una empresa de participación estatal mayoritaria constituida el 11 de marzo de 1999. Su antecesor, el Instituto Nacional de Higiene, producía vacunas como la Difteria, Pertussis y Tétanos (DPT), pero desde el 2000, con el Gobierno de Vicente Fox Quesada, se fue desmantelando la producción nacional de vacunas y medicinas para realizar alianzas con la iniciativa privada como Sanofi Pasteur.

"Birmex era una industria líder productora de medicamentos y vacunas, incluso México distribuía vacunas a Centro y Sudamérica. De repente, Birmex dejó de producir porque ahora querían ser los laboratorios privados quienes produjeran o importaran las vacunas a través de sus laboratorios. Quien lo acabó de destruir fue Felipe Calderón en la pandemia de influenza AHN1 en 2009", dijo el doctor Héctor Frisbie, quien trabajó en el sector de salud pública cuando la industria chatarrera y farmacéutica comenzó a entrometerse en la política pública por presidentes como Miguel de la Madrid Hurtado y Vicente Fox.

Para la adquisición de medicamentos (Pilocarpina, Atropina, Cloranfenicol, Diclofenaco, Prednisolona y Cisplatino) en 2023, Birmex dio en adjudicación directa un contrato por 46 millones 696 mil pesos a Neuronic Mexicana.

Trabajadores del laboratorio dijeron a la Auditoría Superior de la Federación que la Dirección General de Birmex, entonces a cargo de Jens Pedro Lohmann Iturburu, ordenó “beneficiar” a esta empresa pese a que al final no cumplió con las condiciones solicitadas por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) ni por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), pues muchos de los empaques llegaron en mal estado y hubo entregas retrasadas, que impactaron la distribución a centros de salud pública.

“[Birmex] no proporcionó evidencia documental que acredite la aplicación de penas convencionales a Neuronic Mexicana por los días de atraso en las entregas de medicamento por parte del proveedor por 160 mil pesos; pagó 24 millones 258 mil pesos por los medicamentos Cloranfenicol, Pilocarpina y Atropina, cuyas claves no se encontraban aprobadas en el Compendio Nacional de Insumo para la Salud y que no fueron requeridas por el entonces Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI); pagó 15 millones 390 mil pesos a Neuronic Mexicana por 10 lotes de medicamento que no fueron rechazados por los defectos de calidad, los cuales no cumplieron con las pruebas de variación de volumen realizadas por COFEPRIS”, dictaminó la ASF en febrero de 2025.

El Gerente de Distribución de Birmex, quien se desempeñó en el cargo durante 2023, declaró lo siguiente a la Auditoría Superior de la Federación durante la revisión forense:

“En la historia de Birmex no se había comercializado ese tipo de medicamentos, no fue hasta la licitación de compras consolidadas para el ejercicio fiscal 2023-2024 realizada por el INSABI que se instruyó por parte de la Dirección General de Birmex a la Dirección de Comercialización de Birmex beneficiar al proveedor Neuronic Mexicana y que Birmex participara con diferentes claves de medicamentos que manejaba el proveedor con el Laboratorio Cubano AICA”.

Y agregó: “El proveedor (Neuronic Mexicana) no cumplió con las fechas de entrega pactadas en el contrato ni con las cantidades solicitadas, además de que no pasó la prueba de volumetría realizada por COFEPRIS en algunos lotes de los medicamentos: Atropina, Cloranfenicol y Diclofenaco; no obstante, se instruyó a la Dirección de Calidad de Birmex que se hiciera la liberación interna del medicamento y emitiera el Dictamen de Cumplimiento Regulatorio para que se continuara con el proceso de distribución, por lo que algunas instituciones de salud rechazaron la entrega derivado de que dichos medicamentos no aprobaron la prueba de volumetría realizada por COFEPRIS”.

El Gerente de Distribución de Birmex también aseveró durante la auditoría que “muchos de los empaques venían en mal estado y el área de Calidad de Birmex los identificaba y apartaba con la finalidad de que éstos no se distribuyeran. (El Gerente de Distribución) señaló que, en otras condiciones, este tipo de deficiencias a cualquier otro proveedor se le hubiera regresado; sin embargo, la instrucción fue de recibirlos y de acondicionarlos (aproximadamente un millón de unidades) para su venta y distribución, lo cual generó un gasto adicional para Birmex por la materia prima y la mano de obra utilizados”.

Además, cuando llegaron los primeros lotes de medicamentos, no incluían las muestras ni el paquete documental solicitado por la Cofepris para realizar las pruebas, por lo que se atrasó aproximadamente seis meses la liberación de los medicamentos para su distribución.

Por ejemplo, el Encargado del Almacén de la Secretaría de Salud en Tabasco expuso a la Auditoría que los lotes de medicamentos Cloranfenicol, Pilocarpina y Atropina tuvieron un atraso en la fecha de entrega, ya que se tenía prevista para el mes de mayo de 2023, y fueron entregados hasta noviembre de 2023.

El Dr. Héctor L. Frisbie comentó que en el sector salud hay "una estructura podrida" donde sigue habiendo personas dispuestas a corromperse y venderse a la industria farmacéutica, la cual prefiere sobornar a esos "políticos ambiciosos" que absorber los costos de cumplir las reglas.

"Depende de los gobiernos que pongan límites y no permitan que la industria haga esto, la industria son comerciantes y quieren hacer negocio, y si para ellos les sale más barato comprar políticos y funcionarios que modificar procesos, cambiar máquinas, fórmulas de medicamentos, alimentos o bebidas, lo van a hacer porque saben que sigue habiendo políticos muertos de hambre, funcionarios ambiciosos", aseguró.

La Auditoría Superior de la Federación también detectó durante la fiscalización de otros contratos de Birmex la falta de una correcta contabilidad de recursos públicos, gastos superiores a lo autorizado, su representante legal no dio entregables para comprobar la entrega de algunos productos de Sanofi y ubicó productos caducados en el almacén recién comprados, entre otras irregularidades que requirieron que el órgano fiscalizador pidiera que el Órgano Interno del Laboratorio realizara las investigaciones pertinentes a sus funcionarios.

Sobre medicamentos caducados, en la verificación física de la existencia en el almacén de materia prima y productos terminados de Birmex, la Auditoría identificó la existencia de 27 mil piezas del medicamento diclofenaco (lote VE302) caducados en el mes de agosto de 2024, pero pagados a Neuronic Mexicana durante el ejercicio fiscal 2023; así como 47 mil 159 piezas de la vacuna B.C.G. (lote 0372G027) con fecha próxima de caducidad en octubre de 2024, pagados al proveedor Serum Institute, durante el ejercicio fiscal 2023.

Después del reciente caso de sobreprecio por 175 claves, que de concretarse hubiera afectado al erario por 13 mil millones de pesos, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció el cese de directivos, entre ellos, el Director general de Birmex, Iván Olmos, quien fue sustituido por Carlos Ulloa, quien no tiene experiencia en el sector médico-farmacéutico. Fue el secretario particular de Sheinbaum cuando fue Jefa de Gobierno de la CDMX.

La Presidenta Sheinbaum planteó esta semana que en los casos que la Secretaría Anticorrupción detecte sobrecostos hay inhabilitación de la empresa –que ya nunca más se contratará–, hay la multa o se cancela el contrato.

Este miércoles, en conferencia matutina se le cuestionó qué candados se pondrán a Birmex para evitar más casos de corrupción al interior como el del sobreprecio por 13 mil millones de pesos detectado antes de cometerse en la compra consolidada de medicamentos 2025-2026 por 300 mil millones de pesos:

“Prevenir, estar atentos, particularmente en estas licitaciones o invitación restringida o asignaciones que representan muchos recursos”, dijo. “Las farmacéuticas –no todas, pero muchas de ellas– ganan una licitación diciendo que pueden entregar medicamentos en tal fecha y después no los entregan; hay un montón de medicamentos que no se han entregado en la fecha que dicen que la van a entregar. Ahí va a haber sanciones, inhabilitaciones incluso”.

Birmex dejó de producir desde 2000

Birmex ya no produce vacunas ni medicinas, solo las compra a otras grandes farmacéuticas como Sanofi desde que inició la cancelación de producción nacional en el 2000, durante el Gobierno de Vicente Fox.

En 1956, el antecesor de Birmex (Instituto Nacional de Higiene) producía vacunas contra la Difteria, Pertussis y Tétanos, Toxoide Tetánico, sueros y reactivos de diagnóstico. En 1999 se constituyó BIRMEX, con la operación de dos plantas: el Instituto Nacional de Higiene, que producía vacunas bacterianas, sueros hiperinmunes y reactivos biológicos y el Instituto Nacional de Virología que producía vacunas virales.

Del 2000 al 2003 se dejó de producir la vacuna DPT (Difteria, Pertussis y Tétanos), debido a que "se presentaron problemas con la toxicidad y potencia" del componente pertussis, y también en ese periodo se cerró la línea de vacuna antitifoídica debido "a la baja demanda" y la introducción de nuevos productos al mercado, documentó la ASF.

En el mismo periodo se dejaron de producir los reactivos de diagnóstico rosa de bengala y salmo typhi capilar, decisión tomada por la Dirección General de BIRMEX por la baja rentabilidad de dichos productos, documenta la Auditoría Superior de la Federación.

"Se terminó la distribución de vacunas por la corrupción, quieren hacer parecer que es muy complicado, muy difícil que una institución del Gobierno puede hacer lo que hacen las instituciones privadas. Esto fue aún peor cuando entró Vicente Fox porque ellos tenían la intención de privatizar todo; descalificaban todo esfuerzo que se hiciera en la Secretaría de Salud, su intención es que se hicieran mal las cosas para que se pudieran robar el dinero y sacarlo, la palabra elegante que utilizaban era subrogación de servicios, que no era otra cosa que encarecer los servicios por fuera para enriquecer a los amigos, los compadres", dijo el Dr. Héctor L. Frisbie, quien fue Director General del Hospital de Alta Especialidad Materno Infantil en León.

Y entre los años 2005 al 2010, ya en el sexenio de Felipe Calderón, se dejaron de fabricar los reactivos biológicos de diagnóstico histoplasmina y coccidioidina, igualmente ‘por la baja demanda y rentabilidad’; y en ese último año se dejaron de producir los sueros antitoxinas tetánica y diftérica en virtud de la ‘baja demanda’ como consecuencia del control del tétanos y la difteria.

Actualmente se tienen alianzas comerciales con “Sanofi Pasteur” y “Serum Institute of India”, además de vínculos con organismos y fundaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, Fundación Bill & Melinda Gates, Fundación Slim, entre otros.

Durante el 2023, Birmex pagó 13 contratos y dos convenios modificatorios para llevar a cabo la adquisición de vacunas y medicamentos, lo cual no estuvo exento de irregularidades por parte de las farmacéuticas, observó la ASF.

Por ejemplo, Birmex pagó a Sanofi Pasteur un monto de mil 254 millones de pesos para las adquisiciones de vacunas de Hexavalente; vacunas anti-infuenza; vacunas antiamarílica y 9 mil vacunas Tdpa OPD's (tétanos, difteria y pertussis acelular) que antes producía BIRMEX.

El proveedor Sanofi no proporcionó el oficio emitido por el responsable sanitario del fabricante ni reporte de red fría de la entrega a Birmex, quien no pudo dar entregables que acreditaran este suministro.

“El 2 de mayo de 2024, se llevó a cabo la visita domiciliaria, en la que el Apoderado Legal exhibió documentación correspondiente a los contratos de los servicios prestados a BIRMEX; sin embargo, no exhibió la documentación relativa a los entregables que acreditaran el suministro de los bienes”, observó la ASF.

Retraso en construcción de planta

En noviembre de 2007, Birmex compró una planta a la empresa farmacéutica Sanofi Aventis, ubicada en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por un monto de 237 millones 229 mil pesos para remodelarla y acondicionarla para la producción de vacuna contra la influenza en México.

La primera etapa se desarrolló de 2008 al 2014, sin embargo, la segunda etapa correspondiente al revestimiento de la planta, ya no se realizó y se inició hasta 2019-2020, en plena pandemia por la COVID-19.

En 2014, el entonces Director General de BIRMEX solicitó realizar los estudios del estado en que se encontraba la planta y ante los supuestos “resultados desfavorables” obtenidos en dicha revisión, se tomó la decisión de realizar un contrato de asociación público privada.

El 1 de septiembre de 2015, documenta la Auditoría, se celebró el contrato entre BIRMEX y un consorcio constituido por Sanofi Pasteur (Azteca Vacunas) y Suministrador de Vacunas a fin de concluir los trabajos de la construcción de la planta para la producción de vacunas contra la influenza en México.

El objetivo era desde entonces, 2015, producir vacunas contra la influenza, combos pediátricos (Hepatitis “B”, Tétanos, Difteria, Tos ferina, Poliomelitis y Haemophilus Influenzae B) con una vigencia del contrato de 15 años. De hecho, Birmex tenía el compromiso con la Secretaría de Salud de venderle 450 millones de vacunas contra la influenza y 83 millones de dosis de vacuna combo pediátrico, durante los 15 años de vigencia del contrato con el consorcio referido.

Pero para 2017 esta producción aún no era operativa. Solo pudo vender mínimo 15 millones de dosis de la vacuna de antiinfluenza (de las 450 millones pactadas) y 1 millón 536 mil dosis de combo pediátrico (de las 83 millones pactadas).

Hasta 2020, en plena pandemia por la COVID-19, se observó avance en la construcción de la planta agendada desde 2015.

El Dr. Héctor L. Frisbie estima que, hasta que se castigue con cárcel a todos estos funcionarios públicos coludidos con la industria farmacéutica, se podrá ver en unos 30 años un cambio en la calidad del servicio de salud pública.

"Es importante no solo remover a los funcionarios públicos de sus puestos porque ellos ya se van con las bolsas llenas, que vayan tras de ellos y les quiten todo su patrimonio, que los dejen en la calle, que los lleven a la cárcel; ojalá la Secretaria Anticorrupción se atreva a hacerlo", dijo.

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera/ Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.