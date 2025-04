ENTREVISTA ¬ Noboa es como Peña y “La Gaviota”: muñecos manipulables, dice académica

En entrevista con "Los Periodistas", Silvina Romano afirmó que en Ecuador no existe una democracia sustantiva, pues se trata de un Estado que ha sido tomado por la criminalidad.

Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).- Daniel Noboa, Presidente de Ecuador y quien fue reelecto el pasado fin de semana en una elección marcada por los señalamientos de fraude, evoca al exmandatario mexicano Enrique Peña Nieto, un personaje que llegó a la Presidencia del país gracias a una mentira fabricada por una de las televisoras más importantes del país: Televisa, afirmó Silvina Romano, Coordinadora del Observatorio Lawfare.

En entrevista con Alejandro Páez en el programa de "Los Periodistas", que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, la doctora en Ciencia Política e investigadora del Consejo Nacional de Investigadores de Investigaciones Técnicas y Científicas en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe en la Universidad de Buenos Aires, expuso que el caso de Noboa y su esposa, la Primera Dama Ángela Lavinia Valbonesi Acosta –empresaria, nutricionista e influencer ecuatoriana– hace recordar lo ocurrido en México con el priista Enrique Peña Nieto y la actriz Angélica Rivera, mejor conocida como "La Gaviota".

"Sí importa mucho el perfil del candidato. Yo en estos días me acordaba mucho de Peña Nieto. Porque fíjense, Noboa, la mujer de Noboa, el entorno, me hacía acordar a toda esa novela, se acuerdan con 'La Gaviota', una puesta en escena de gente rica, de gente rica que tiene patrimonio que tiene buen gusto, que se viste bien, que sería como el modelo que todas y todos queremos ser al final. El empresario con su mujer bonita y la madre de él poniéndole la la banda. La familia onda 'El Padrino'. Lo que quiero destacar es la gravedad de la falta de seriedad y de apego al Estado de derecho y a la democracia en Ecuador, que es ese tipo de perfil el que le gusta a los medios. Ustedes ya lo saben en México", planteó Romano.

Gracias Ecuador. 🇪🇨 Llego el momento de sentarnos todos en la mesa. pic.twitter.com/8DSJNc5i4o — María José Pinto 🇪🇨 Ecuador (@mjpintoec) April 14, 2025

Ante las supuestas irregularidades que habrían desembocado en un fraude electoral en favor de Daniel Noboa, la candidata opositora Luisa González exigió una "investigación inmediata e independiente".

Según ha denunciado el partido de González, Revolución Ciudadana, en un comunicado en sus redes sociales, durante la jornada electoral se produjo una "reducción inexplicable y selectiva de votos" contra su aspirante y en favor de Noboa, quien "registró incrementos estadísticamente imposibles en numerosos recintos electorales".

Así pues, desde el "correísmo" denunció "manipulación de actas oficiales", así como "restricciones ilegales" para recabar documentación gráfica que evidenciara el fraude, pues durante la jornada estaba prohibida hacer uso del teléfono móvil bajo amenaza de multa de hasta 30 mil dólares.

Al respecto, Silvina Romano afirmó que en Ecuador no existe una democracia sustantiva pues se trata de un Estado tomado por la criminalidad.

"Ya sabemos que en Ecuador no hay una democracia sustantiva, es decir una democracia con justicia social que atienda las necesidades de las mayorías porque no es lo que está pasando, lo que está pasando en Ecuador es un Estado tomado por la criminalidad. Ni siquiera estamos discutiendo eso. Estamos planteando que no se cumplen con las normas del procedimiento para propiciar elecciones", externó.

Romano señaló que previo el proceso electoral en Ecuador y durante los comicios se presentaron una serie de irregularidades que tenían como propósito evitar que la gente acudiera a las urnas.

"Hubo estado de excepción en varias provincias. La gente dice, ‘Bueno, pero qué es eso?’. Prohíbe las reuniones, prohíbe las manifestaciones en la calle, el libre derecho a la protesta. En varios estados de Ecuador se declaró estado de excepción horas antes de las elecciones, muy sospechoso. Y las fuerzas armadas tenían el mandato de contener cualquier tipo de protesta callejera".

La investigadora expresó su preocupación debido a que, dijo, cada vez es más común que se conciban gobiernos dictatoriales como democracia.

"Nos estamos mal acostumbrando a concebir gobiernos dictatoriales como democracia. No sé si alguien pudo ver las imágenes de las fuerzas armadas en las calles y resguardando los recintos electorales, armados hasta los dientes con armas largas, es decir, ¿qué democracia? ¿qué está pasando en Ecuador? Lo que yo me pregunto es porque los organismos, los veedores que fueron, no rechazaron desde desde antes de que se terminara la jornada, antes de los resultados".

Respecto a la cercanía de Daniel Noboa con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Silvina Romano señaló que esta responde a un interés del empresario en avanzar en otros territorios.

"Lamentablemente trasciende al color del gobierno en Estados Unidos, porque esa esa expertis que tiene Estados Unidos en avanzar hacia otros territorios. Es decir, no es solamente un acuerdo comercial. No, es un entrenamiento para el uso de determinadas armas y control del narcotráfico. Van avanzando institucionalmente, se meten adentro de las instituciones. Digamos del gobierno de turno, con gente, con financiamiento, con estos cursos de asesoría, pero se quedan".

Romano explicó que la estrategia de Estados Unidos para instaurarse en otros territorios es bajo la excusa de combatir el terrorismo y el narcotráfico, lo cual es falso.

"Lo que hace Estados Unidos es contribuir al vaciamiento de las instituciones. En la medida que avanza la presencia de Estados Unidos con la excusa de controlar el terrorismo y el narcotráfico avanza la criminalidad. Y es grave. Gravísimo. Porque entonces no solamente se quiebra la institucionalidad, ¿qué es lo que se quebró en México sobre todo en los años duros de narcotráfico? El tejido social".

