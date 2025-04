Clara Brugada anuncia medidas para limitar narcocorridos en eventos de la capital

Ciudad de México, 16 de abril (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, dio a conocer este miércoles que enviará una directiva para que se limiten los corridos tumbados, subgénero musical del regional mexicano, en eventos desde el Gobierno capitalino o que usen su infraestructura cultural, con el objetivo de evitar la apología de la violencia.

"Nos sumamos a lo que la Presidenta está impulsando. Consideramos que no es estar en contra de ningún género musical, sino más bien los mensajes que se dan en esos géneros musicales; es decir, no promover la violencia a través de la música. No podemos tener eventos en donde, como en algunos lados, afortunadamente aquí no, pero se tienen en pantallas a los generadores de violencia, y generando en nuestra juventud y en la población una inducida cultura para que quieran ser igual que algunos generadores de violencia”, expresó Brugada en una conferencia de prensa.