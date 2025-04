Acuerdos legales, madres compradas: cómo hace Musk para “criar” a al menos 14 hijos

Varias fuentes cercanas al empresario tecnológico creen que el número real de hijos de Musk es mucho mayor a los 14 que ha reconocido públicamente.

Ciudad de México, 16 de abril (SinEmbargo).– Dana Mattioli, de The Wall Street Journal, cuenta hoy en un polémico reportaje que Ashley St. Clair quería demostrar que Elon Musk era el padre de su bebé recién nacido, pero para pedirle que se hiciera una prueba de paternidad, la influencer de derechas en redes sociales tuvo que recurrir a Jared Birchall, el asesor de Musk desde hace mucho tiempo.

“No quiero que mi hijo se sienta como un secreto”, le dijo St. Clair a Birchall en una llamada telefónica de dos horas en diciembre, según este relato. Birchall le ofreció un consejo. Su jefe era una persona “de gran corazón, amable y generosa”, afirmó. Pero Elon Musk tenía otra cara. Cuando la madre de su hijo recurre a la vía legal en estas conversaciones, “eso siempre, siempre, conduce a un resultado peor para esa mujer de lo que habría sido de otra manera”, le dijo Birchall a la joven de 26 años. Además, dijo, Musk no estaba seguro de si el niño era suyo.

La autora del texto dice que no era la primera conversación de este tipo para Birchall.

“Su puesto público es dirigir la oficina familiar de Musk, y recientemente ayudó a organizar la campaña de Musk para recaudar más de 250 millones de dólares en apoyo a la elección de Donald Trump. Entre bastidores, Birchall también gestiona los acuerdos financieros y de privacidad que Musk busca para las mujeres que crían a los bebés del hombre más rico del mundo. Musk ha tenido al menos 14 hijos con cuatro mujeres, incluyendo a la cantante pop Grimes y a Shivon Zilis, ejecutiva de su empresa de computadoras cerebrales, Neuralink. Varias fuentes cercanas al empresario tecnológico afirmaron creer que el número real de hijos de Musk es mucho mayor de lo que se conoce públicamente”, detalla Dana Mattioli.

Musk ofreció a St. Clair 15 millones de dólares y 100 mil dólares al mes en concepto de manutención a cambio de su silencio sobre el niño, al que llamaron Rómulo. Birchall le contó a St. Clair que se habían negociado acuerdos similares con otras madres de hijos de Musk. La disputa con ella sobre los términos del acuerdo para su bebé ha continuado mientras Musk ha asumido uno de los roles más influyentes en el Gobierno estadounidense.

“Como asesor principal del Presidente Trump, ha estado recortando personal y miles de millones de dólares del Gobierno federal como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental, con programas de beneficios masivos como la Seguridad Social, Medicaid y Medicare en la mira”, recuerda el texto.

Romanos y nazis

“El proyecto de Musk para crear bebés es relevante para su ambición con la NASA, que quiere acelerar su viaje a Marte. Declaró en X que hacer que las personas sean multiplanetarias es ‘crucial para garantizar la supervivencia a largo plazo de la humanidad y de toda la vida tal como la conocemos’. En la sombría visión del mundo de Musk, la civilización está amenazada debido al declive de la población. Según personas familiarizadas con el tema, está decidido a corregir este momento histórico ayudando a sembrar la Tierra con más seres humanos de alta inteligencia”, cuenta Dana Mattioli, en The Wall Street Journal.

“Sus negocios están diseñados para servir a esta idea: el objetivo principal de SpaceX es construir un cohete capaz de llegar a Marte, y sus otras empresas, incluido el fabricante de coches eléctricos Tesla, ayudan a financiar el plan. Musk se refiere a sus descendientes como una ‘legión’, en referencia a las antiguas unidades militares que podían albergar a miles de soldados y fueron clave para extender el alcance del Imperio Romano”, señala.

Según el mismo Musk, el saludo nazi en la convención republicana fue, justamente, sacado del Imperio Romano. Así intentó al menos justificarlo.

“Durante el embarazo de St. Clair, Musk sugirió que incorporaran a otras mujeres para tener aún más hijos más rápido. ‘Para alcanzar el nivel de legión antes del apocalipsis’, le dijo a St. Clair en un mensaje de texto visto por The Wall Street Journal. ‘Necesitaremos usar madres sustitutas’”.

Según el diario, el multimillonario ha reclutado a posibles madres en su plataforma de redes sociales X. Ha usado su riqueza para comprar el silencio de algunas mujeres que tienen hijos suyos, según St. Clair, así como otras personas, mensajes de texto y documentos revisados por el Journal. Las cláusulas de confidencialidad forman parte de algunos de los acuerdos de pago. Si las madres se resisten o buscan asesoramiento externo, los asesores de Musk, incluido Birchall, han amenazado con represalias económicas, según los documentos y las personas.

Birchall describió las expectativas de Musk a St. Clair:

“La privacidad y la confidencialidad son lo más importante en todos los aspectos de su vida, en todos los aspectos, y todo su mundo está configurado para ser, como, una meritocracia”.

Los beneficios fluyen, dijo, cuando “la gente hace un buen trabajo”.

Musk ha advertido que “la civilización se derrumbará” si la gente no empieza a tener más hijos, una visión popularizada como pronatalismo en círculos de derecha. El movimiento pronatalista está compuesto por personas preocupadas por la tasa de natalidad, y deseosas de implementar soluciones políticas y culturales al problema.

Elon Musk gave two back to back Nazi salutes at the Trump inauguration parade pic.twitter.com/0ImFnvk6hI — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) January 20, 2025

Dana Mattioli cita a Martin Varsavsky, amigo de Musk y fundador de una gran cadena de clínicas de fertilización in vitro en Estados Unidos. Afirmó haber hablado con Musk sobre los riesgos de la caída de la tasa de natalidad. “Sin bebés no hay futuro; cualquier problema se vuelve secundario ante el problema de no tener gente en el planeta”, declaró Varsavsky. “Elon cree que un país no es la geografía, sino la gente”.

Niños del "Tercer Mundo", no

“Creo que la mayoría de los países deberían considerar la tasa de natalidad como el mayor problema que deben resolver. Si no se crean nuevos seres humanos, no hay humanidad, y todas las políticas del mundo no importan”, dijo Musk a la multitud en una transmisión en vivo, durante una conferencia de inversión celebrada el año pasado en Arabia Saudita.

Cuando el entrevistador en esa conferencia bromeó con Musk sobre qué estaba haciendo su parte para resolver el problema, el multimillonario asintió.

–Sí. Lo estoy haciendo. Es decir, hay que predicar con el ejemplo. Así que tengo muchos hijos y animo a otros a tener muchos hijos.

Y al mismo tiempo, Musk ha expresado su preocupación por lo que él llama “países del Tercer Mundo” con tasas de natalidad más altas que las de Estados Unidos y Europa, según una persona familiarizada con la conversación, cita The Wall Street Journal.

“Una de las maneras más importantes de cambiar esta dinámica, como ha repetido con sus allegados, es que las personas con educación tengan más hijos. En 2023, tuvo una reunión en Austin donde personas a las que describió como funcionarios japoneses le pidieron ser donante de esperma para una mujer de alto perfil”, según un mensaje de texto al que tuvo acceso el Journal.

–Quieren que sea donante de esperma. Nada de romance ni nada, sólo esperma –le escribió a St. Clair.

Musk le confesó posteriormente que había donado su esperma a la persona que lo solicitó, sin mencionar el nombre de la mujer.