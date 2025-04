El Presidente de EU amenaza la autonomía del banco central por comentario de Powell

Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).– El Presidente Donald Trump arremetió este jueves contra Jerome H. Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), amenazándolo. La ira de Trump se produjo tras las declaraciones de Powell ayer, cuando advirtió en un discurso que los aranceles podrían crear un “escenario desafiante” para el banco central al poner en conflicto sus dos objetivos principales: una inflación estable y un mercado laboral saludable.

Powell reiteró que la Fed podía permitirse ser paciente con sus decisiones sobre las tasas de interés hasta tener más claridad sobre las políticas de Trump. El énfasis del presidente de la Fed en la necesidad de garantizar que un aumento temporal de la inflación causado por los aranceles no se convirtiera en un problema más persistente sugería que el listón para nuevos recortes de tasas era alto. Trump ha estado presionando a Powell para que recorte las tasas desde su regreso a la Casa Blanca. El jueves, se refirió a las expectativas de que el Banco Central Europeo reduciría los costos de los préstamos, afirmando que la Fed debería hacer lo mismo.

The ECB is expected to cut interest rates for the 7th time, and yet, “Too Late” Jerome Powell of the Fed, who is always TOO LATE AND WRONG, yesterday issued a report which was another, and typical, complete “mess!” Oil prices are down, groceries (even eggs!) are down, and the USA…

