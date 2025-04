Imagen de niño que perdió sus brazos por ataque en Gaza gana World Press Photo 2025

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS).- La imagen de un niño de nueve años mutilado por un ataque israelí en Gaza, de la fotógrafa palestina Samar Abu Elouf, fue elegida como fotografía del año en el World Press Photo 2025.

La imagen galardonada muestra a Mahmoud Ajjour en camiseta con sus brazos mutilados. Mientras su familia huía de un ataque israelí, el menor regresó para animar a los demás a seguir adelante. Una explosión le amputó un brazo y mutiló el otro, según informó la Fundación World Press Photo en su página web.

La familia del menor fue evacuada a Catar, donde, tras recibir tratamiento médico, Mahmoud está aprendiendo a usar los pies para jugar con su teléfono, escribir y abrir puertas. Además, necesita asistencia especial para la mayoría de las actividades diarias, como comer y vestirse. Su sueño ahora es conseguir unas prótesis y vivir su vida como cualquier otro niño.

La Fundación World Press Photo recordó que los niños se ven afectados de manera "desproporcionada" por los conflictos y la guerra y, según las Naciones Unidas, en diciembre de 2024, Gaza tenía más niños amputados per cápita que cualquier otro lugar en el mundo.

La autora de la imagen, Samar Abu Elouf, es originaria de Gaza y fue evacuada también en diciembre de 2023. En la actualidad vive en el mismo complejo de apartamentos de Doha que Mahmoud en Catar. Ha establecido vínculos con familias de allí y ha documentado a algunos de los pocos gazatíes gravemente heridos que lograron salir para recibir tratamiento.

Además de la ganadora, resultó finalista en esta edición la imagen "Cruzar la noche", del fotógrafo estadounidense John Moore, sobre la realidad de la migración china entre México y Estados Unidos en la que se aprecia "la desesperación de quienes buscan una vida mejor".

