EU congela fondos a Harvard y pide registro de actividades de estudiantes extranjeros

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS).- El Gobierno de Estados Unidos (EU) anunció el miércoles la cancelación de dos subvenciones valoradas en más de 2.7 millones de dólares a la Universidad de Harvard, alegando que los proyectos a los que iban destinadas "socavan los valores" del país y que el centro no es "apto" para recibir fondos públicos, lo que se suma a otra medida similar contra una de las universidades más prestigiosas del mundo por su rechazo a los cambios en sus políticas exigidos por la Casa Blanca.

La Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Kristi Noem, informó de la medida puesto que es esta cartera de donde procedían las dos subvenciones ahora congeladas, en un comunicado en el que señala a esta universidad su supuesta posición "radical".

En particular, se trata de un fondo de 800 mil 303 dólares destinado a un proyecto sobre la prevención de la violencia, que Noem criticó porque "tachó a los conservadores de disidentes de extrema derecha en un estudio escandalosamente sesgado".

BREAKING: If Harvard does not fully comply with all reporting requirements to DHS, including providing detailed records of foreign students’ misconduct on campus, Harvard will no longer be able to enroll foreign students. pic.twitter.com/azcn1Q9NhH

— Ben B@dejo (@BenTelAviv) April 17, 2025