Puerto Rico enfrenta apagón masivo; restablecen suministro a más del 40% de clientes

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS).- Las autoridades a cargo de los servicios de suministro eléctrico de Puerto Rico lograron restablecer, este jueves por la mañana (hora local), el abastecimiento de luz a más del 40 por ciento de los clientes, tras el apagón masivo de anoche que dejó sin electricidad a prácticamente toda la isla.

Según datos de LUMA Energy, responsable de la distribución de electricidad en la isla, a primera hora del día más de 600 mil clientes habían recuperado el suministro eléctrico, aunque otros 850 mil seguían sin acceso. Desde la distribuidora señalaron que trabajaban para restablecer el servicio al 90 por ciento.

Este incidente despertó las críticas de la Gobernadora Jenniffer González, quien lamentó lo "inaceptable" de la situación y abundó en que la isla no podía continuar en estas condiciones ni permitirse más apagones.

"Puerto Rico no aguanta más apagones. Esto tiene un impacto en la economía, de 230 millones de dólares en pérdidas. Es vital que se pueda restablecer la paz que se pierde. Sin la luz, no hay nada", añadió la máxima autoridad de la isla, Estado asociado a Estados Unidos.

Según estimaciones de LUMA Energy, el 90 por ciento de los clientes recuperarían el suministro energético en un plazo de entre "48 y 72 horas", unas previsiones poco alentadoras que provocaron críticas entre los afectados.

Puerto Rico apagado.

Puerto Rico has been in total blackout since noon today. pic.twitter.com/EXuUuYlwel

— Jota Ce (@JuanCineDoc) April 16, 2025