Un tiroteo en la Universidad de Florida alerta a autoridades; se reportan 6 heridos

-Información en desarrollo

Por Evaristo Lara

Los Ángeles, 17 de abril (La Opinión).- La Universidad Estatal de Florida emitió una alerta sobre la posible presencia de un tirador activo en su campus y aunque la policía ya se encuentra en el lugar no existen todavía detalles más específicos.

Cerca del mediodía, la institución educativa informó que detectó a un sujeto portando un arma en el área de la Unión de Estudiantes.

Por ello, de inmediato les recomendó a quienes se encuentran en el campus de Florida State buscar refugio y no salir hasta recibir nuevas instrucciones.

Active Shooter situation unfolding at the FSU student Union across from EOAS. All FSU Students need to stay indoors and shelter in place! So far as we know the EOAS is safe. @abc27 @WCTV pic.twitter.com/KW77QxUBS9

“Cierren con llave todas las puertas y ventanas y manténganse alejados, y estén preparados para tomar medidas de protección adicionales”, señala la alerta emitida.

De acuerdo con Chris Petley, portavoz del distrito escolar, las escuelas del Condado de Leon, las cuales se ubican cerca de la zona de riesgo, se encuentran cerradas por ser día de asueto para varios grupos religiosos.

Un portavoz del Tallahassee Memorial Healthcare informó que al menos seis personas relacionadas con el presunto tirador fueron hospitalizadas.

“TMH está recibiendo y atendiendo activamente a pacientes relacionados con un incidente ocurrido en la Universidad Estatal de Florida. En este momento, aún se están revelando los detalles y no tenemos información específica para compartir. Sin embargo, queremos asegurarle a la comunidad que nuestros equipos están completamente movilizados y preparados para brindar la mejor atención y apoyo a todos los afectados. Mantenemos una estrecha coordinación con los servicios de emergencia y las autoridades de seguridad pública. Por respeto a la privacidad de los pacientes y para garantizar la precisión de la información, les proporcionaremos actualizaciones tan pronto como estén disponibles. Les pedimos paciencia y compasión durante estos momentos difíciles”, señala en un comunicado.

La cadena de noticias CNN, indicó que dos fuentes policiales al tanto del incidente mencionan la detención de un sospecho.

Cabe señalar que en la Universidad Estatal de Florida ya había registrado otro tiroteo, en 2014.

I am a current student at Florida State University. This is the video I took while being escorted out by police. I was in class when the shooting started, in the building next to where the sh**ters were. pic.twitter.com/TfuRbp2301

— Holden (@ignqiny) April 17, 2025