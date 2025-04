Un tiroteo en la Universidad de Florida alerta a autoridades; se reportan 6 heridos

Por Evaristo Lara

Los Ángeles, 17 de abril (LaOpinión).- La Universidad Estatal de Florida emitió una alerta sobre la posible presencia de un tirador activo en su campus y aunque la policía ya se encuentra en el lugar, no existen todavía detalles más específicos. Al menos seis personas fueron hospitalizadas.

Cerca del mediodía, la institución educativa informó que detectó a un sujeto portando un arma en el área de la Unión de Estudiantes.

Por ello, de inmediato les recomendó a quienes se encuentran en el campus de Florida State buscar refugio y no salir hasta recibir nuevas instrucciones.

Active Shooter situation unfolding at the FSU student Union across from EOAS. All FSU Students need to stay indoors and shelter in place! So far as we know the EOAS is safe. @abc27 @WCTV pic.twitter.com/KW77QxUBS9

De acuerdo con Chris Petley, portavoz del distrito escolar, las escuelas del Condado de Leon, las cuales se ubican cerca de la zona de riesgo, se encuentran cerradas por ser día de asueto para varios grupos religiosos.

Un portavoz del Tallahassee Memorial Healthcare informó que al menos seis personas relacionadas con el presunto tirador fueron hospitalizadas.

I am a current student at Florida State University. This is the video I took while being escorted out by police. I was in class when the shooting started, in the building next to where the sh**ters were. pic.twitter.com/TfuRbp2301

— Holden (@ignqiny) April 17, 2025