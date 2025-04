La SRE descarta connacionales heridos por tiroteo en Universidad de Florida, EU

Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que luego del tiroteo ocurrido esta mañana en la Universidad Estatal de Florida en Estados Unidos, no se tiene hasta el momento registro de connacionales afectados. Sin embargo, seis personas fueron hospitalizadas por el incidente.

Los hechos ocurrieron cerca de las 10:30 horas de este jueves 17 de abril en el centro de reuniones del campus Tallahassee, tras una alerta sobre la posible presencia de un tirador activo en la institución educativa.

Según reportes, los testigos escucharon al menos 30 disparos, por lo que la universidad suspendió clases el resto del día y hasta el fin de semana. Esto con motivo de indagar en los hechos y dar con el presunto responsable.

I am a current student at Florida State University. This is the video I took while being escorted out by police. I was in class when the shooting started, in the building next to where the sh**ters were. pic.twitter.com/TfuRbp2301

— Holden Mamula (@ignqiny) April 17, 2025