GenteAsí ¬ Pareja se niega a pagar consumo y se desata polémica por cobros en vuelos

Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).- ¿Cómo fue que una pareja terminó casi en la cárcel porque la aerolínea no pudo cobrar unas papas, un agua y un refresco durante el vuelo?

Ann-Marie Murray, una mujer británica de 55 años, regresaba a Inglaterra desde la isla española de Tenerife, junto con su esposo. Viajaban por la aerolínea de bajo costo Ryanair hacia Bristol, el final de unas vacaciones de cumpleaños. Todo iba bien hasta que les vino el antojo de unas papas, una Coca y un agüita. Por eso la cuenta fue de nueve dólares, unos 180 pesos mexicanos. Ah, porque en las alturas suben los precios.

Al intentar pagar con tarjeta, el sistema a bordo se negó a cooperar y la tarjeta simplemente no pasaba. Ann-Marie y su esposo no llevaban efectivo, así que el señor propuso pagar al aterrizar, pero el personal se negó. Págueme ahora, casi, casi le dijeron.

Lo que siguió fue una escalada absurda: les quitaron el pase de abordar y les advirtieron que al aterrizar, la policía los esperaría en Bristol. El matrimonio pensó incluso que era una broma, o una exageración (y es que sí lo era).

A British couple were kicked off a Ryanair flight and met by police over a failed $9 in-flight snack payment - all for a Coke, a bottle of water and some Pringles.

Ann-Marie Murray, 55, and her partner were flying from Tenerife to Bristol on March 28 when their Barclays card… pic.twitter.com/H57ikqPC67

— T_CAS videos (@tecas2000) April 7, 2025