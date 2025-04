ENTREVISTA ¬ Humillan a Pedro Castillo para que los indios escarmienten, dice abogado

En entrevista con "Los Periodistas", el abogado y defensor jurídico de Pedro Castillo afirmó que el exmandatario se encuentra preso para asegurar la caída de un Gobierno y afianzar los intereses geopolíticos de Estados Unidos.

Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).- Wilfredo Robles, abogado y defensor jurídico de Pedro Castillo, aseguró que el expresidente de Perú, quien se encuentra preso desde diciembre de 2022, está siendo humillado para que la población que votó por él escarmiente.

"A Pedro Castillo se le humilla para que escarmienten los indios, para que no se atrevan a elegir gobernantes, que es una idea horrible, horrible para este siglo. Para este siglo no se ha roto esa línea de escarmentar al pueblo", dijo Wilfredo Robles en entrevista con Alejandro Páez para el programa de "Los Periodistas".

El pasado 4 de marzo, comenzó el juicio contra Pedro Castillo por el auto golpe de Estado en Perú. El exmandatario es acusado de tres delitos que en conjunto sumarían una pena de 34 años de prisión. Además, la Procuraduría General del Estado ha fijado la suma de 65 millones de soles (17 millones y medio de dólares) como reparación civil a favor del Estado.

Al respecto, el abogado indicó que existe una parcialización en el caso y el Gobierno actual busca condenar a Pedro Castillo de cualquier manera posible.

"A partir del 4 de marzo se ha pasado a la etapa final del proceso penal que sería el juicio oral, sin embargo, vemos que existe una parcialización. Según la Constitución de Perú un Presidente no puede ser llevado a un proceso penal si previamente no se lleva un antejuicio en el parlamento. Eso no se ha cumplido en el caso del Presidente Pedro Castillo, el Presidente lleva dos años y cuatro meses, lleva mas de 28 meses arrestado y no ha sido llevado al parlamento para que le lleven un antejuicio. Por eso es que sostenemos que esto es una farsa, desde ahí no hay garantías, se ve que hay una posición parcializada, hay una consigna para condenarlo y no se respeta ningún tipo de garantía".

Con firmeza y convicción, mantengo mi decisión de rechazar la farsa de juicio oral y su ilegal condena anunciada en mi contra y en contra del pueblo. Reafirmo mi negativa a participar en dicho proceso para no legitimarlo. El sacrificio de mi huelga de hambre seca ha contribuido… — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) March 19, 2025

El defensor recalcó que Pedro Castillo se encuentra preso para asegurar la caída de un Gobierno y afianzar los intereses geopolíticos de Estados Unidos.

"Al Presidente Pedro Castillo lo han apresado no por consideraciones jurídicas, sino para asegurar la caída de un Gobierno. Asegurar la caída de un Gobierno, asegurar intereses geopolíticos, geoeconómicos. Por eso es que el Presente Preso Castillo ha adoptado una estrategia de ruptura, de desconocer a los jueces, de no reconocer a ninguna autoridad, de denunciar que no hay ninguna garantía para ser juzgado por estos jueces que están cumpliendo una consigna del régimen".

El expresidente Pedro Castillo inició su gestión el 28 de julio de 2021. El Parlamento, de mayoría opositora, intentó destituirlo sin éxito dos veces durante su primer año de Gobierno.

Castillo era maestro rural antes de irrumpir entre la élite política peruana al ganar las elecciones luego de una campaña en la que prometió mejorar la educación, la atención médica y otros servicios. Sin embargo, su primer año estuvo marcado por una gran turbulencia con varios cambios de gabinete.

Ante la constantes presiones de una mayoría opositora, el 7 de diciembre de 2022, a través de un mensaje televisivo, Castillo anunció la disolución del Congreso y decretó un Gobierno de excepción.

Castillo fue detenido rumbo a la embajada de México y fue vacado por el Congreso por incapacidad moral permanente. Sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, su autogolpe de Estado fue desechado y él acabó tras las rejas.

Dina Boluarte, actual Presidenta de Perú asumió el Gobierno luego de que Castillo fuera destituido por el Congreso. La actual mandataria era Vicepresidenta. El Parlamento la juramentó el mismo día de la destitución de Castillo por ser sucesora constitucional.

Castillo formalmente no puede ser acusado por un juez porque la constitución peruana estipula que el presidente sólo puede ser acusado de traición, disolver al Congreso injustificadamente o no permitir que se celebren elecciones.

Pedro Castillo desde el primer día que asume el cargo va a ser objeto de un ataque sin cuartel, de contenido racista, de contenido clasista tratando de descalificarlo tras una condición de supuesta ignorancia, de supuesta desconocimiento.

Esta fue mi respuesta en la farsa de juicio oral hoy, 3 de abril de 2025. Quienes deberían estar en el banquillo son quienes apuntaron con metralletas a una familia indefensa y contra la voluntad popular. El Perú ya despertó. pic.twitter.com/YIwxL1BEpU — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) April 4, 2025

Wilfredo Robles mencionó que a pesar de que Pedro Castillo lleva 28 meses en prisión pareciera que el actual Gobierno y los medios de comunicación estuvieran empeñados en continuar con sus ataques en contra del exmandatario.

"A pesar de la caída de Pero Castillo lo siguen atacando, pareciera como si no hubieran podido sacarlo de la casa de Gobierno. Respecto a Estados Unidos podríamos decir que casi todos los golpes de Estado de los últimos 100 años han sido decididos por el departamento de Estado de Estados Unidos y el golpe contra Pedro Castillo no habría sido la excepción".

