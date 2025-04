Entrevista ¬ Viejas culturas dieron potaje grandioso: la CdMx, narra Suárez del Real

Con motivo de Semana Santa, José Alfonso Suárez del Real hizo una serie de recomendaciones de lugares imperdibles dentro de la Ciudad de México para todas aquellas personas que visitan la grandiosa capital del país.

Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).- La riqueza cultural de la Ciudad de México tiene su origen en gran medida en las culturas que se asentaban en el centro del país y que, a pesar de la conquista, han sobrevivido y siguen alimentándola, afirmó José Alfonso Suárez del Real, asesor político de la Presidencia de la República.

En entrevista para el programa de "Los Periodistas", conducido este jueves por Alejandro Páez Varela y que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Suárez del Real expuso que la Ciudad de México cuenta con una gran cantidad de atracciones y actividades que realizar durante la Semana Santa.

"La riqueza cultural de esta ciudad capital vibra en una temporada en la que, mientras en el resto del país hace algunas décadas todo era recogimiento y devoción, esta ciudad seguía sus ritmos de vida tal y como lo cuentan muchos cronistas del siglo XIX", explicó el también extitular de Gobierno de la capital del país.

El funcionario recordó que durante mucho tiempo la Ciudad de México era considerada como la "capital del pecado" debido a que las actividades comerciales no paraban por Semana Santa a comparación del resto del país. "Pese a que sí había cierto decoro en algunas actividades y no había actividad comercial jueves y viernes santo, el sábado de gloria, eran cuatro días de prácticamente solo el comercio cotidiano de mercados, el resto de los teatros, cines, etcétera, no eran tan religiosos como el resto del país en donde sí había la elección de películas acorde a la época, obras de teatro, era un poco mas la capital del pecado", dijo quien se despeñara, además, como Secretario de Cultura de la CdMx.

El recorrido obligatorio en Ciudad de México

José Alfonso Suárez del Real hizo una serie de recomendaciones de lugares imperdibles que visitar dentro de la Ciudad de México en Semana Santa.

"Definitivamente uno tiene que llegar al Centro de la capital y comenzar por entender la su grandeza. La primera visita obligada es al museo del Templo Mayor antes que otra cosa para poder tener una idea de cómo era y lo que hay ahora", opinó.

El funcionario federal e historiador planteó que la gente puede aprovechar que la estación del Metro Zócalo-Tenochtitlán tiene una extensa colección de imágenes del desarrollo del centro de la capital a través de planos y fotografías que se dividen en tres grandes maquetas: el sitio sagrado de los mexicas, la ciudad colonial y la ciudad de la independencia.

El funcionario recomendó visitar espacios emblemáticos del centro histórico como el Palacio de Bellas Artes y la Alameda Central para, después, caminar por Paseo de la Reforma y disfrutar del Museo Nacional de Antropología e Historia.

"Luego, comenzar a caminar a la parte poniente para poder ir conociendo el Palacio de Bellas Artes que es nuestro monumento a la concordia porque fue creado por el porfiriato y recreado por la Revolución Mexicana. Lo que iba a ser un teatro de opera se convirtió en un centro de las bellas artes que da vida a museos interesantes. Continuar luego por la avenida central, no por avenida Juárez, sino por avenida Hidalgo, y continuar sobre Paseo de la Reforma para llegar al Museo Nacional de Antropología y dedicarle ahí el resto de la tarde", dijo en la entrevista en "Los Periodistas".

