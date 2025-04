El Presidente Trump afirma que "México y Canadá no tendrían país" sin Estados Unidos

Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).- El Presidente Donald Trump aseguró este jueves que tanto México como Canadá viven gracias al acceso comercial que tienen a Estados Unidos y que, incluso, sin esas relaciones económicas, ambas naciones "no tendrían nada".

Durante una conferencia de prensa en la Sala Oval de la Casa Blanca, el mandatario estadounidense habló sobre la relación comercial que Estados Unidos tiene con otros países en el mundo, así como los aranceles que ha impuesto, sin embargo, hizo énfasis en sus dos vecinos más próximos.

TRUMP:

“We (the US) are a big, beautiful store, and everybody wants a piece of that store”

“China wants it. Japan wants it”

“Mexico, Canada. They live off, those two. Without us, they wouldn't have a country"

