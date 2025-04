EU dejará proceso de paz si Rusia y Ucrania no muestran compromiso, advierte Rubio

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS).- El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este viernes desde la capital de Francia, París, que la Administración Donald Trump podría abandonar los esfuerzos por alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania si las partes involucradas no demuestran estar comprometidas.

Rubio, que en la víspera participó en reuniones sobre Ucrania con representantes de países europeos y también con enviados de Kiev, recalcó que, tras estas conversaciones "positivas" ahora es turno de los ucranianos y rusos demostrar si la paz es factible.

.@POTUS has been clear: The time to end the war between Russia and Ukraine is now.

Today in Paris, @SE_MiddleEast, @SPE_Kellogg and I met with leaders from France, the United Kingdom, Germany, and Ukraine to talk about how we can stop the killing and reach a just and sustainable… pic.twitter.com/AUUWSXfhMf

— Secretary Marco (@Sec April 17, 2025