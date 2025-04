Un ataque estadounidense deja más de 70 muertos y 171 heridos en Yemen

MADRID, 18 (EUROPA PRESS).- Las autoridades de la gobernación yemení de Hodeida, controladas por los rebeldes hutíes, informaron este viernes que el balance de víctimas por el ataque perpetrado en la víspera por el ejército de Estados Unidos contra un puerto petrolero de Ras Isa aumentó hasta más de 70 muertos y 171 heridos.

En concreto se trata de 74 muertos y 171 heridos, según un balance preliminar del Departamento de Salud de Hodeida recogido por la cadena Al Masirá, vinculada a los hutíes y que recoge testimonios de testigos presenciales que apuntan a que el ejército de EU habría bombardeado la zona en hasta 14 ocasiones.

Estas mismas fuentes denuncian que Estados Unidos habría bombardeado el puerto de Ras Isa con una segunda oleada de ataques cuando personal de emergencias se encontraba en la zona atendiendo a las víctimas del primer ataque. Las autoridades de Hodeida afirman que los trabajos de emergencias siguen su curso.

Horas antes, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) había anunciado en un comunicado que "las fuerzas estadounidenses tomaron medidas para eliminar esta fuente de combustible para los terroristas hutíes, respaldados por Irán, y privarlos de los ingresos ilegales que han financiado sus esfuerzos por aterrorizar a toda la región durante más de diez años".

