El Senador Van Hollen visita a migrante deportado por error en El Salvador

Por María Ortiz

Los Ángeles, 18 de abril (LaOpinión).- El Senador demócrata de Maryland Chris Van Hollen se reunió el jueves en El Salvador con Kilmar Ábrego García, un residente de Maryland que ha estado encarcelado en ese país desde que la Administración de Donald Trump lo deportó por error en el mes de marzo.

El Gobierno de El Salvador rechazó inicialmente la solicitud de Van Hollen de reunirse con Ábrego García cuando el Senador llegó al país el miércoles y le impidió el jueves acercarse al Centro de Reclusión Antiterrorista (CECOT), la infame prisión donde creía que se encontraba recluido.

Pero más tarde, Van Hollen informó en X que se reunió con Ábrego García el jueves por la noche.

I said my main goal of this trip was to meet with Kilmar. Tonight I had that chance. I have called his wife, Jennifer, to pass along his message of love. I look forward to providing a full update upon my return. pic.twitter.com/U9y2gZpxCb

— Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) April 18, 2025