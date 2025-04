La Casa Blanca estudia el cese del presidente de la Reserva Federal

MADRID, 18 de abril (EuropaPress).- La Casa Blanca ha informado este viernes de que estudia la destitución del presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed), Jerome Powell, después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, le criticara en la víspera desde el Despacho Oval.

"El Presidente y su equipo siguen estudiando este tema", ha explicado en declaraciones a la prensa el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, sin dar más detalles al respecto, según ha recogido la agencia de noticias Bloomberg.

🚨 HOLY SHT: Trump might actually remove Jerome Powell from the Federal Reserve...

"He'll leave if I ask him. He'll be OUT of there. I don't think he's doing the job - always too late, too slow. I'm not happy with him. If I want him out, he'll be out."pic.twitter.com/QsClPzsro3

— Eric Daugherty (@EricLDaugh) April 17, 2025