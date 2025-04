Dos hermanos reviven la firma "Familia Michoacana”, con droga, migrantes y extorsión

Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).- La Familia Michoacana está de vuelta y el Gobierno de Estados Unidos ya se encuentra tras los principales líderes de este cártel que por años se creía extinto, pero que bajo el liderazgo de los hermanos Hurtado Olascoaga continuó operando, se reorganizó y creció a tal punto que actualmente es uno de los objetivos principales de la administración que encabeza el Presidente Donald Trump.

Surgida a inicios de los 2000, para combatir a Los Zetas, la Familia Michoacana perdió influencia entre el 2010 y el 2011, debido a la fragmentación interna que sufrió, pero logró reconfigurarse como un actor violento y de control criminal en regiones de Guerrero y el Estado de México, gracias al liderazgo de los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, lo que implicó un proceso de renacimiento y expansión de esta organización criminal.

Entre los líderes más recordados de este cártel se encuentra Nazario Moreno González, a quien le apodaban “El Chayo” o “El Más Loco”, y quien fue fundador del grupo criminal. Moreno González se asumía como evangélico y fueron estas creencias religiosas con las que “El Chayo” justificaba el actuar de la Familia Michoacana, ya que ésta presuntamente realizaba una “labor social”, al asumirse como controladores y reguladores del comercio de drogas en el estado.

Nazario fue dado por muerto en diciembre de 2010. Supuestamente fue asesinado en un enfrentamiento en la sierra de Apatzingán, en un choque que dejó al menos cinco policías, tres civiles y tres criminales abatidos. Según la versión del Gobierno del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa y de su estratega de seguridad, Genaro García Luna, los delincuentes que acompañaban a Moreno González se llevaron su cadáver, por lo que no se localizaron sus restos.

Sin embargo, en marzo de 2014, ya en el Gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, autoridades federales confirmaron oficialmente el abatimiento de “El Chayo”. Monte Alejandro Rubido García, entonces Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), confirmó el deceso, mismo que, dijo, sucedió luego de un operativo realizado por militares y marinos, quienes tenían la orden de aprehenderlo, pero lo asesinaron cuando trató de evitar su detención.

Tras el anuncio de la presunta muerte de “El Chayo”, en diciembre de 2010, el nombre de José de Jesús Méndez Vargas, alias “El Chango”, surgió debido a que, según fuentes federales, La Familia se dividió en dos grupos: uno—que se autonombró Los Caballeros Templarios— quedó al mando de Servando Gómez “La Tuta” y otro a las órdenes de “El Chango”. Dicha separación, afirman, fue producto de diferencias en la repartición de las ganancias.

Méndez Vargas se formó en las filas del Cártel de Sinaloa, tomó prácticas militares, perteneció al grupo de “Los Talibanes” y comandó un grupo de pistoleros bajo las órdenes de Édgar Valdez Villarreal “La Barbie”, antes de unirse a La Familia. “El Chango” fue detenido en junio de 2011, en Aguascalientes, con lo que se da fin a la primera etapa de ese cártel, y extraditado a Estados Unidos el pasado mes de febrero.

Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, también fue uno de los líderes de La Familia Michoacana; sin embargo, luego del falso fallecimiento de “El Chayo”, Gómez Martínez entró en disputa con “El Chango” por el liderazgo de este grupo criminal, lo que dio surgimiento al cártel de Los Caballeros Templarios, del que “La Tuta” fue líder hasta su aprehensión en 2015. Actualmente se encuentra preso y promovió un amparo para evitar su extradición a Estados Unidos.

Luego de la desintegración de La Familia Michoacana, surgieron varios grupos pequeños que se adjudicaron el nombre del cártel. Sin embargo, en 2014, los remanentes de La Familia Michoacana y de Los Caballeros Templarios, otra organización criminal originaria de Michoacán, se unieron para conformar lo ahora se conoce como La Nueva Familia Michoacana (LNFM), misma que es encabezada por José Alfredo Hurtado Olascoaga, “El Fresa”, y por Johnny Hurtado Olascoaga, “El Pez”.

Aunque en un inicio el objetivo de este grupo criminal era el de contener el avance en Michoacán del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con los años, de acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Arrieta, La Nueva Familia Michoacana logró establecer un pacto de no agresión con la organización criminal liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Fue a inicios de este 2023, cuando distintos episodios de violencia en la región de Tierra Caliente, que abarca zonas de Guerrero, Michoacán y el Estado de México, evidenciaron el “resurgimiento” del cártel de la Familia Michoacana, agrupación delictiva que tiene entre sus principales actividades el cobro de piso, el narcotráfico e incluso el tráfico de migrantes, ha expandido su presencia a áreas del centro, occidente y sur de México.

“El Fresa”, junto con su hermano Jhonny Hurtado Oloscoaga, “El Pez”, dominan el cobro de piso y narcotráfico en la Tierra Caliente de Guerrero, luego de que la Familia Michoacana, pese a su nombre, fue expulsada de Michoacán hace años por un movimiento de autodefensa. El cártel, encabezado por los hermanos Hurtado, ha sido acusado de secuestros, extorsiones y ataques violentos contra policías y soldados.

Datos de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), señalan que el primero al mando de LNFM es Johnny Hurtado Olascoaga, conocido por apodos como "El Pez", “'El Fish”, “El Mojarro”, “El Pescado”, “El Muhado” y “Don Gabino”, de quien se desconoce su edad exacta, ya que tampoco se sabe la fecha en la que nació, aunque se tienen tres posibles fechas, en marzo de 1971, en marzo de 1973 o en septiembre de 1975.

Por lo anterior, se calcula que Johnny Hurtado Olascoaga tiene una edad de entre 49 y 54 años de edad. Además, se estima que el líder de La Nueva Familia Michoacana mide aproximadamente 1.73 metros de altura, pesa alrededor de 72 kilogramos y como rasgos particulares tiene ojos color cafe y cabello color castaño.

En tanto, José Alfredo Hurtado Olascoaga, apodado “El Fresa”, por sus aires de alta sociedad, “El Feyo” o “La Fruta”, es el segundo al mando en la jerarquía de ese cártel. Con una altura de 1.70 metros, 79 kilogramos de peso, ojos color café y cabello color negro, “El Fresa” tien 40 años de edad, a la fecha, ya que nació el 2 de septiembre de 1984.

La Corte Federal del Distrito Norte de Georgia acusa a los dos hermanos de los delitos de conspiración para fabricar y distribuir sustancias controladas como metanfetamina, cocaína, heroína y fentanilo; conspiración para importar drogas hacia Estados Unidos; y conspiración para la distribuir drogas en Estados Unidos, por ello la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció sanciones contra los líderes de este grupo criminal.

El Gobierno de Estados Unidos detalló que tanto Johnny como José Alfredo también está acusados de los delitos de tráfico de migrantes, extorsión, homicidios, secuestros; uso de armas de fuego y actos de terrorismo y violencia para los cuales han utilizado drones y bombas. En tanto, sus hermanos Ubaldo y Adita Hurtado Olascoaga son señalados por liderar a la facción de sicarios de LNFM, por extraer ilegalmente mercurio y uranio para la organización, por traficar armas y por lavar dinero mediante la venta de ropa de segunda mano.

El pasado viernes 28 de marzo, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) implementaron la "Operación Bastión" en seis municipios de la zona sur del Estado de México: Amatepec, Luvianos, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec y Tlatlaya. Las autoridades iniciaron el cateo simultáneo en 21 ranchos, casas, bodegas y puntos de vigilancia, presuntamente ligados a "La Familia Michoacana".

“La Fiscalía del Edomex lleva a cabo técnicas de investigación de cateo, relacionadas con las actividades de un grupo delictivo con orígenes en Michoacán”, indicó la FGJEM en su cuenta de X, en donde también informó que el operativo contó con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad mexiquense y la Fiscalía local.

Actualmente, las redes de La Familia Michoacana se encuentran presentes en cuatro estados fundamentalmente: en toda la parte de Tierra Caliente, una región que abarca Michoacán, Guerrero y Estado de México, y ahora ha incursionado en Morelos. Según el laboratorio de seguridad InSignt Crime, la Familia Michoacana lleva años dedicada a la producción y distribución de drogas como metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo, todas destinadas a Estados Unidos.

Este martes 15 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) avisó de las sanciones financieras a cuatro fundadores de La Nueva Familia Michoacana, y anunció una oferta de recompensas de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca el arresto de Johnny Hurtado Olascoaga, y de hasta tres millones por por datos que lleven a Jose Alfredo Hurtado Olascoaga, los colíderes del grupo delictivo.

Dicho grupo criminal es uno de los carteles mexicanos designados el pasado 20 de febrero como organizaciones terroristas por el Gobierno de Donald Trump. Además de Johnny y Jose Alfredo, el Tesoro también sancionó a sus hermanos, Adita y Ubaldo Hurtado Olascoaga, señalados por múltiples delitos como lavado de dinero, tráfico de drogas y de armas de fuego, secuestro y extorsión.

"[LNFM] ha envenenado a los estadounidenses mediante el tráfico de fentanilo y otras drogas mortales hacia los Estados Unidos. Los crímenes de LNFM también incluyen el tráfico de extranjeros irregulares, y violencia contra sus rivales y las fuerzas de seguridad mexicanas, utilizando drones y bombas, además de armas de fuego convencionales. Todos los sancionados hoy son hermanos, incluyendo a los muy conocidos colíderes del grupo: Johnny Hurtado Olascoaga y Jose Alfredo Hurtado Olascoaga", indicó el Tesoro.

