Ahora, el Gobierno de EU reclama información sobre donaciones y personal extranjeros

Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).- El Departamento de Educación de Estados Unidos ha pedido a la Universidad de Harvard que entregue una lista con información sobre donativos procedentes del extranjero que ha recibido en un nuevo encontronazo entre las autoridades nortamericanas y la histórica institución a la que han acusado de ser el caldo de cultivo de sentimientos antisemitas.

El Gobierno estadounidense exige una lista de todos los obsequios, subvenciones y contratos extranjeros procedentes de o con fuentes extranjeras y Harvard, así como "registros relacionados con estudiantes extranjeros expulsados o estudiantes extranjeros cuyas credenciales de Harvard fueron canceladas desde el 1 de enero de 2016 hasta el presente".

“No government—regardless of which party is in power—should dictate what private universities can teach, whom they can admit and hire, and which areas of study and inquiry they can pursue.” - President Alan Garber https://t.co/6cQQpcJVTd

— Harvard University (@Harvard) April 14, 2025