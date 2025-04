Policías encuentran el cuerpo de un hombre calcinado en Tláhuac; Fiscalía investiga

Una denuncia ciudadana movilizó a policías y peritos a un paraje de Tláhuac, donde fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre que aún no ha sido identificado.

Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) encontraron el cuerpo calcinado de un hombre en un paraje de la colonia Zapotitla, en la Alcaldía Tláhuac. El hallazgo ocurrió tras recibir un reporte vía radio sobre un conato de incendio en la zona cerril, donde también se alertaba de una persona lesionada.

Los policías llegaron al cruce de las calles Maclovio Herrera y Camino Real, donde confirmaron la presencia de pasto quemado y, metros adelante, un cadáver con signos de haber sido expuesto al fuego. El sitio fue acordonado para facilitar el trabajo del personal forense y permitir el levantamiento del cuerpo, que permanecía sin identificar.

Según los reportes policiales, no se encontró ningún documento oficial que permitiera establecer la identidad de la víctima. Una mujer que se encontraba en el lugar fue entrevistada por los agentes y relató que había acudido a visitar a un amigo cuando observó el cuerpo calcinado de su expareja sentimental.

De acuerdo con su testimonio, el hombre recolectaba cable de cobre en la zona y lo quemaba para extraer el metal, actividad que presuntamente realizaba al momento de su muerte.

#TarjetaInformativa | En atención a la denuncia por el hallazgo de una persona sin vida en la zona cerril de la colonia #Zapotitla, en la alcaldía @TlahuacPaz, policías de la #SSC de la #CiudadDeMéxico, coordinaron los apoyos de los equipos de emergencia. A través de la… pic.twitter.com/MXxJLcxMom — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 18, 2025

“Al visitar a su amigo que habita en esa zona, se percató que su expareja sentimental que se dedicaba a la recolección de cable de cobre, el cual quemaba para obtener el metal, estaba sin vida y con quemaduras en el cuerpo”, indica el informe oficial.

El hallazgo se realizó en una zona de difícil acceso y rodeada de vegetación, lo que obligó a desplegar equipos de emergencia coordinados por la SSC. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina fue notificada para iniciar las investigaciones y llevar a cabo los peritajes correspondientes.

Los restos fueron trasladados al servicio forense en calidad de desconocido, mientras se realizan pruebas para confirmar su identidad. La SSC informó que se atendió la denuncia de manera inmediata y que se activaron los protocolos para preservar la escena.

La autoridad ministerial abrió una carpeta de investigación y permanece a la espera de los resultados periciales para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas ni indicios de violencia ajena al incendio, aunque no se descartan otras líneas de investigación. El cuerpo presentaba quemaduras extensas, por lo que aún no se puede establecer si el incendio fue accidental o provocado.