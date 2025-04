EU desclasifica más de 10 mil páginas de los archivos del asesinato de Robert Kennedy

MADRID, 18 de abril (EuorpaPress).- El Gobierno de Estados Unidos ha publicado este viernes más de 10 mil páginas sobre el asesinato en 1968 del exsenador Robert Kennedy, el hermano menor del también asesinado Presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy, declaradas hasta ahora como clasificadas.

La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, ha anunciado en su cuenta de la red social X que los archivos se encuentran ya disponibles en la dirección archives.gov/research/rfk con "mínimas redacciones por razones de privacidad, incluyendo recortes de números de la Seguridad Social y números de identificación Fiscal.

El actual Secretario de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., hijo del fallecido, ha celebrado también este "paso necesario para restaurar la confianza en el Gobierno estadounidense".

🚨 NEW: The first tranche of files related to the assassination of Senator Robert F. Kennedy is now available online at https://t.co/VUbDdS5Ljj.

This release fulfills part of President Trump’s maximum transparency promise in Executive Order 14176. pic.twitter.com/rkNeUIENAs

— U.S. National Archives (@USNatArchives) April 18, 2025