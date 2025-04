Un perfume de autor elegante y provocador con notas frescas, llega para cautivar

La destacada casa de perfumería Juliette Has A Gun cautiva y desafía con su nuevo perfume que presenta notas muy frescas y elegantes.

Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).- La reconocida casa Juliette Has A Gun presentó su nueva fragancia: Ex Vetiver, un perfume elegante, complejo en la riqueza de sus aromas, pero agradable de llevar, un perfume sin género.

Este perfume presenta notas de bergamota y limón, además de almizcle y ambroxan, sin embargo, lo que más llama la atención el vetiver, qe da nombre al perfume, ya que se usaron tres tipos de vetiver: de India, Haití e Indonesia.

Laura Vargas, Brand Manager de Juliette Has A Gun en México, explicó que Ex Vetiver tiene una tonalidad muy característica e interesante que de debe al vetiver que contiene: "Con un ligero degradado, refleja los tres tipos de vetiver que componen la fragancia, pasando de un tono verde oscuro a un más claro, evocando la frescura cítrica del limón y el toque amaderado".

Ex Vetiver, creado por el perfumista Romano Ricci, es un perfume que lleva a quien lo usa a sentir que camina entre la vegetación de un jardín elegante y misterioso, no importa si se camina entre las calles de una gran ciudad, su frescura no deja indiferente a nadie.

Como parte de la presentación, Maison Peony, la boutique de perfumería de autor más destacada en México, organizó una actividad para conectar con la naturaleza, la frescura y el color verde del perfume al crear un terrario.

Maribel Váez del proyecto "Hoja: Terrarios y Plantas" sirvió de guía para los asistentes que crearon su propio terrario. "Un terrario es una forma de plantación dentro de un recipiente de vidrio, lo que permite que la luz pase y genere calor, creando un pequeño ecosistema dentro del mismo", explicó Váez.

¿Sabes de dónde viene el nombre Juliette Has a Gun?

Laura Vargas explicó que el nombre de esta casa de perfumería de nicho, se inspira en Julieta de Shakespeare, pero la ve de una manera libre de aquel destino trágico. Juliette Has a Gun es una nueva forma de feminidad: fuerte, cambiante, compleja y libre, romántica, audaz, Juliette es todas —o ninguna- y siempre tiene un aliado: su perfume.