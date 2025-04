Rusia pausa ataques en Ucrania por Pascua; países intercambian más de 250 prisioneros

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció este sábado una breve tregua para Ucrania con motivo de las conmemoraciones de la Pascua para calibrar la "sinceridad" del Gobierno de Kiev de cara a unas posibles negociaciones de paz.

El Presidente, guiado por "consideraciones humanitarias", describió como "el cese de todas las actividades militares" por la parte rusa desde las 18:00 horas de Moscú hasta la medianoche del lunes 21 de abril.

La reacción a la tregua de Pascua demostrará la "sinceridad y la disposición" de Kiev de cara a estas posibles negociaciones de paz, según ha hecho saber Putin en el comunicado publicado por el Kremlin en su cuenta de Telegram, acompañado de una declaración verbal del mandatario recogido por la agencia TASS.

Poco después de la declaración de Putin, el Ministerio de Defensa ruso ha confirmado que "todos los comandantes de los grupos" implicados en la invasión de Ucrania ya han recibido las instrucciones pertinentes del Jefe del Estado Mayor del ejército, el General Valeri Gerasimov "para que cesen el fuego y las operaciones de combate".

En una primera reacción, el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski denunció la detección de aviones no tripulados rusos "en los cielos del país", cuya presencia "deja clara la verdadera actitud de Putin hacia la Pascua y hacia la vida humana", según ha manifestado en un mensaje a través de la red social X.

Además del anuncio de un cese temporal a la ofensiva militar en Ucrania por parte de Rusia, también se informó que ambos países realizaron hoy un intercambio de 243 prisioneros de guerra más 31 heridos ucranianos por 15 rusos, según informaron ambas partes, en lo que supone el mayor canje desde el inicio de la contienda.

"Nuestra gente está en casa. Una de las mejores noticias posibles. Otros 277 combatientes han vuelto a casa después de estar prisioneros de Rusia", informó el Presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

También el Ministerio de Defensa ruso confirmó el intercambio de 246 militares "que han regresado del territorio controlado por el régimen de Kiev" tras un "proceso de negociación", según el texto publicado en Telegram.

Moscú informó además de la liberación de 31 prisioneros de guerra ucranianos "como gesto de buena voluntad" a cambio de 15 militares rusos heridos que "necesitaban atención médica urgente". La cifra no concuerda exactamente con la proporcionada por Zelenski, pero por el momento no se disponen de más datos al respecto.

