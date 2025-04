Agentes detienen en El Paso a una mujer que intentaba pasar 40 kilos de cocaína a EU

Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).- Agentes fronterizos de Estados Unidos detuvieron a una mujer mexicana cuando intentaba cruzar hacia Texas con más de 40 kilos de cocaína ocultos en su vehículo. La joven, de 29 años, fue interceptada el pasado 17 de abril mientras transitaba por el Puente Internacional Paso del Norte, en El Paso, Texas, a bordo de un Nissan Sentra modelo 2018.

Oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) seleccionaron su vehículo para una inspección secundaria tras detectar anomalías. Durante la revisión, un perro detector de narcóticos y una radiografía no intrusiva revelaron la presencia de compartimentos modificados en el piso del auto.

Ahí localizaron 36 paquetes con una sustancia blanca que, tras las pruebas correspondientes, se identificó como cocaína, con un peso total de 94.5 libras (42.86 kilos).

