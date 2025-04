NY, Washington, Boston... miles condenan las políticas de Trump y rechazan a Tesla.

Miles protestaron contra el Presidente Donald Trump en varias ciudades de EU por recortes, deportaciones y amenazas a derechos civiles.

Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).- Miles de personas marcharon este sábado en distintas ciudades de EU para protestar contra lo que consideran un ataque a los principios democráticos por parte del Presidente Donald Trump y su Administración. Las protestas ocurrieron tanto en grandes centros urbanos como en comunidades pequeñas.

Los manifestantes se reunieron en lugares emblemáticos como el centro de Manhattan, Nueva York; la Casa Blanca; Washington y Concord en Massachusetts, en el marco del 250 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia.

En Concord, Thomas Bassford, un jubilado de 80 años, viajó desde Maine junto a su familia para presenciar una recreación histórica. “Este es un momento muy peligroso para la libertad en Estados Unidos”, expresó a la agencia AP y dijo que quiso enseñar a sus nietos que la libertad, a veces, debe defenderse.

En otras ciudades como Boston o Nueva York, grupos se concentraron frente a agencias de Tesla para rechazar el papel de Elon Musk como asesor de Trump y su influencia en el desmantelamiento del aparato gubernamental. También se realizaron actividades comunitarias, como colectas y voluntariados.

NOW: Traffic Jams in Midtown Manhattan as Massive Anti-Trump Protest creates gridlock in NYC. Tens of thousands are Marching in the city right now.

April 19, 2025

Las movilizaciones en EU ocurren dos semanas después de otras manifestaciones nacionales similares contra el Presidente republicano. Los organizadores señalaron como motivo principal las políticas que han reducido el tamaño del Gobierno y vulnerado derechos fundamentales.

De acuerdo con los convocantes, las protestas responden a decisiones que han provocado despidos masivos de trabajadores federales, el cierre de agencias y una ofensiva contra comunidades migrantes.

Los manifestantes expresaron su molestia hacía la Administración de Trump y lo señalaron de fascista, algunos otros expresaron su preocupación por los programas sociales.

En videos compartidos en X se pueden leer letreros con consignas como: "Fuera Trump", "¡Trump debe irse ya!", algunos otros decían "Palestina libre" o "América es de los migrantes".

More protests and rallies against the Trump administration are taking place in cities across the United States. Protesters in Washington D.C. gathered at the National Mall before heading to protest in front of the White House.

En Nueva York, decenas de manifestantes ocuparon las escaleras de la Biblioteca Pública para exigir el fin de las deportaciones. Coreaban: “Sin miedo, sin odio, sin ICE en nuestro estado".

Por su parte, en Washington, cientos de personas se congregaron en National Mall con una manta enorme en la que podía leerse "Trump debe irse ya", "Manos fuera de nuestra seguridad social" y "Deporta el odio", entre otras.

También se pudieron observar pancartas con la fotografía de Trump intervenida con bigotes que evocan a Hitler o dibujos de cerdos con el rostro del republicano y su aliado Musk. Aunque la mayoría de las protestas en EU fueron pacíficas, los organizadores recalcaron que las acciones no se detendrán mientras continúen las políticas que, a su juicio, socavan las bases del sistema democrático estadounidense.

El llamado a la resistencia y la evocación del espíritu fundacional del país marcaron la tónica de varias movilizaciones, en particular aquellas inspiradas en la independencia de Estados Unidos.

A massive crowd of protest rally in front of the White House in Washington DC, demanding an end to the ongoing war that the Trump administration is waging on the working class and an end to the US-sponsored Israeli genocide in Gaza.

Los organizadores no han anunciado nuevas fechas, pero aseguraron que las redes de movilización ciudadana en EU seguirán activas ante cualquier amenaza a los derechos y libertades del pueblo estadounidense.